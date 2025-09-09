Apple presenta los AirPods Pro 3 con la mejor cancelación de ruido del mundo

Apple ha presentado oficialmente los AirPods Pro 3, la tercera generación de sus auriculares inalámbricos más populares. Este modelo no solo mejora en calidad de sonido y en ergonomía, también incorpora funciones inéditas en este tipo de dispositivos, como la medición de la frecuencia cardiaca durante los entrenamientos. La compañía los define como la experiencia de audio definitiva, y no parece exagerar si tenemos en cuenta sus novedades.

Cancelación activa de ruido mejorada

Uno de los apartados más destacados de los AirPods Pro 3 es la cancelación activa de ruido. Apple asegura que es la mejor del mundo en unos auriculares in-ear, con el doble de efectividad que en la generación anterior y hasta cuatro veces más que en los originales. Esto es posible gracias a una nueva arquitectura acústica multipuerto, micrófonos de ruido ultrabajo y almohadillas con infusión de espuma. El resultado es un aislamiento prácticamente total, tanto en el transporte público como en entornos de oficina o incluso en casa.

Además, el modo de sonido ambiente se ha refinado para ofrecer conversaciones más naturales sin perder detalle del entorno. Todo ello se combina con una ecualización adaptativa avanzada, que amplifica graves, mejora la claridad de las voces y da más riqueza a la escena sonora.

Diseño renovado y ajuste superior

Apple ha rediseñado por completo la estructura interna y externa de los AirPods Pro 3. Tras más de 100.000 horas de investigación y millones de datos recopilados, los nuevos auriculares se ajustan mejor que nunca, incluso en entrenamientos intensos. La compañía ha introducido un quinto tamaño de almohadilla, la XXS, para adaptarse a más usuarios. También cuentan con resistencia IP57 al sudor y al agua, lo que los hace aptos para cualquier tipo de actividad.

Auriculares listos para entrenar

Por primera vez, los AirPods Pro 3 integran un sensor de frecuencia cardiaca mediante fotopletismografía (PPG), capaz de registrar la actividad del flujo sanguíneo con gran precisión. Combinado con otros sensores y la inteligencia del iPhone, permite registrar hasta 50 tipos de entreno distintos en la app Fitness, incluyendo calorías quemadas y progreso en los anillos de actividad. Además, los usuarios podrán acceder a Workout Buddy, un sistema impulsado por Apple Intelligence que motiva con mensajes personalizados durante los ejercicios.

Autonomía y sostenibilidad

La autonomía también da un paso adelante. Con cancelación de ruido activa, los AirPods Pro 3 ofrecen hasta ocho horas de reproducción continua, un 33 % más que la generación anterior. En cuanto a sostenibilidad, Apple ha incluido materiales reciclados en un 40 %, entre ellos cobalto en la batería y plásticos en el estuche. El embalaje es totalmente reciclable y la producción se apoya en energías renovables como la solar y la eólica.

Precio y disponibilidad

Los AirPods Pro 3 ya se pueden reservar y llegarán a las tiendas el próximo 19 de septiembre en más de 50 países, entre ellos España. Su precio es de 249 euros, e incluyen tres meses de prueba gratuita de Apple Music y Apple Fitness+. También se pueden proteger con AppleCare+.