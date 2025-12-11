Más poder al usuario: así funciona el nuevo control de algoritmo en Instagram

Instagram ha presentado una de las funciones más relevantes de los últimos meses, un movimiento que afecta de lleno a cómo se recomienda el contenido dentro de la app y que abre por fin una puerta a la personalización real de la experiencia. Con la llegada del control de algoritmo en Instagram, la plataforma quiere que cada persona pueda ajustar lo que aparece en su feed de Reels sin depender únicamente de las decisiones automáticas del sistema. Es un cambio que busca dar más claridad sobre por qué vemos lo que vemos y, sobre todo, ofrecer herramientas para modificarlo de forma sencilla.

Qué es “Your Algorithm” y qué cambia

Hasta ahora, el algoritmo de Instagram, ese sistema de inteligencia artificial que decide qué vídeos de Reels aparecen primero en tu aplicación, funcionaba casi de forma opaca: se basaba en tus interacciones, en lo que habías visto o con lo que habías interactuado, y tomaba decisiones automáticamente por ti.

Con esta nueva herramienta llamada “Your Algorithm” (Tu algoritmo), Instagram abre esa “caja negra”. A partir de ahora, los usuarios pueden ver los temas que Instagram cree que más les interesan y añadir o quitar intereses para ajustar qué tipo de vídeo quieren ver más o menos.

Esto significa que, si Instagram te sugiere muchos vídeos de un tipo que no te gusta (por ejemplo, moda o recetas, cuando quieres ver tecnología o coches clásicos), puedes decirle explícitamente que quieres ver menos de eso y más de lo que realmente te interesa.

Cómo funciona la interfaz en la práctica

La función aparece directamente en la pestaña de Reels. Cuando estás viendo vídeos, verás un nuevo icono (parecido a dos líneas con corazones) en la esquina superior derecha. Al tocarlo, se abre tu panel de control del algoritmo.

Ahí puedes:

Ver una lista de tus intereses actuales según Instagram.

Eliminar intereses que no quieres seguir viendo.

Agregar nuevos intereses que sí te apetecen.

Previsualizar ejemplos para entender qué contenido corresponde a cada grupo de temas.

Es una herramienta sencilla pero potente, ya que no requiere conocimientos técnicos y está diseñada para que cualquiera, usuarios normales o creadores de contenido, pueda afinar sus recomendaciones sin complicaciones.

Importancia real para los usuarios

Hasta ahora, la mayoría de plataformas, incluida Instagram, aplicaban algoritmos recomendadores sin ofrecer casi ninguna forma de personalizar directamente cómo funcionan. Esto generaba frustración, porque muchos usuarios no estaban contentos con el contenido que se les mostraba.

Al permitir el control de algoritmo en Instagram, la red social busca dar una experiencia más personalizada y relevante para cada persona. En lugar de “adivinar” lo que quieres ver, Instagram te deja decirlo tú mismo.

Meta, la empresa matriz, ya ha dicho que esta función comenzará su despliegue en Estados Unidos y luego se ampliará globalmente para mercados de habla inglesa, y que la idea es llevarla posteriormente a otras secciones de la app, como Explorar.

¿Por qué ahora y qué podría venir después?

La compañía está bajo creciente presión, tanto por parte de los usuarios como de reguladores en varios países, para hacer sus algoritmos más transparentes y comprensibles. Permitir a la gente ajustar sus preferencias directamente es una respuesta clara a esa demanda. Más adelante, se espera que herramientas similares puedan llegar a otras partes de Instagram, no solo Reels, y quizá incluso a otras plataformas dentro del mismo ecosistema de Meta, como Threads o Facebook.