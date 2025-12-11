Estas son las apps que han marcado 2025 para Apple

Apple ha dado a conocer cuáles han sido las apps más descargadas de 2025 en España, una selección que permite ver qué ha triunfado realmente entre los usuarios durante los últimos doce meses. Las listas, ya disponibles en la pestaña Hoy del App Store, incluyen aplicaciones gratuitas, de pago y los juegos más populares tanto en iPhone como en iPad, además de los títulos más solicitados de Apple Arcade. La fotografía que dejan estas clasificaciones es especialmente reveladora, porque combina utilidades, plataformas sociales, herramientas de productividad y entretenimiento.

App Store sigue reforzando su papel como tienda de referencia

Apple recuerda que el App Store es un entorno seguro para descubrir contenido, algo que tiene mucho que ver con el trabajo que realizan cada día los editores que seleccionan experiencias destacadas. Las pestañas Hoy, Apps y Juegos han ofrecido a lo largo del año recomendaciones, colecciones temáticas y eventos especiales que ayudan a millones de personas a encontrar propuestas útiles y de calidad. Esto explica en gran parte la variedad que se aprecia en las listas de 2025.

Los App Store Awards 2025 también tuvieron un papel importante hace apenas unos días. Apple ha seleccionado 17 apps y juegos que destacaron no solo por su nivel técnico, sino también por su impacto cultural. Fueron elegidos entre 45 finalistas, todos ellos representativos del tipo de innovación que impulsa la plataforma. La compañía subraya que las experiencias de este año han servido para que los usuarios puedan progresar en sus objetivos, dar vida a nuevas ideas y sumergirse en mundos cada vez más atractivos.

Las apps más descargadas del año en iPhone

La lista de apps gratuitas en iPhone está encabezada por ChatGPT, seguida de Temu, Threads, Google Chrome, TikTok, Google, WhatsApp Messenger, Cl@ve, Instagram y Google Maps.

Entre las de pago, los usuarios han apostado por herramientas muy concretas como Threema, GSE SMART IPTV PRO, AutoSleep, Blitzer.de PRO, Shadowrocket, Procreate Pocket, AnkiMobile Flashcards, PhotoPills, Monash FODMAP Diet y WorkOutDoors.

Juegos que han reinado en iPhone durante 2025

En el terreno del juego móvil, el ranking gratuito lo lidera Block Blast, junto a Roblox, Clash Royale, Pokémon TCG Pocket, Among Us, 8 Ball Pool, Township, Parchisi Star, Brawl Stars y Subway Surfers.

Los juegos de pago muestran un perfil distinto, con Minecraft a la cabeza, seguido de Balatro, Pou, Geometry Dash, Plague Inc., Monopoly, Red’s First Flight, Stardew Valley, Animal Crossing Pocket Camp y RFS Real Flight Simulator.

Qué ha funcionado mejor en el iPad

En iPad, las apps más descargadas de 2025 tienen un acento claro en creatividad y productividad. Entre las gratuitas destacan ChatGPT, Goodnotes, Google Chrome, Canva, HBO Max, Prime Video, Netflix, YouTube, Freenotes y Disney+.

Las de pago confirman la fuerza del iPad como herramienta creativa, con Procreate, iDoceo, Nomad Sculpt, Procreate Dreams, Feather, forScore, ToonSquid, GSE SMART IPTV PRO, AnkiMobile y Human Anatomy Atlas.

Los juegos gratuitos en iPad repiten parte del patrón del iPhone, con Roblox en primer lugar, seguido de Perfect Tidy, Block Blast, Goods Puzzle, Magic Tiles 3, Township, Clash Royale, 2 Player Games, Offline Games y Among Us.

En los juegos de pago, vuelven a aparecer Minecraft y Balatro, además de Stardew Valley, Geometry Dash, Pou, Papers Please, Animal Crossing Pocket Camp, Plague Inc., Monopoly y Red’s First Flight.

Los títulos más descargados de Apple Arcade

Dentro del servicio Apple Arcade, los juegos más descargados han sido Balatro+, Sneaky Sasquatch, NBA 2K25 Arcade Edition, Hello Kitty Island Adventure, Snake.io+, Cooking Mama Cuisine, Fruit Ninja Classic+, Angry Birds Reloaded, Stardew Valley+ y PGA Tour Pro Golf.