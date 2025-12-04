Las mejores apps del año según Apple: estos son los ganadores de los App Store Awards 2025

Apple ha anunciado los ganadores de los App Store Awards 2025, un reconocimiento anual que destaca a las aplicaciones y juegos que mejor han definido la experiencia digital de este año. La compañía ha analizado miles de propuestas de todo el mundo y ha seleccionado a aquellas que sobresalen por su diseño, utilidad, creatividad y capacidad para aportar algo significativo al día a día del usuario.

Las mejores apps y juegos en cada dispositivo

El premio a la mejor app de iPhone es para Tiimo, un planificador visual que combina diseño intuitivo con AI para convertir objetivos personales en pasos sencillos y alcanzables. En iPad, la ganadora es Detail, una app de edición de vídeo que democratiza la producción audiovisual y ofrece herramientas avanzadas para creadores de todos los niveles.

En Mac, la distinción recae en Essayist, una aplicación centrada en automatizar y simplificar el formato de trabajos académicos mediante funciones impulsadas por inteligencia artificial. Apple Vision Pro, no disponible en España, también tiene su app del año: Explore POV, una experiencia inmersiva que transporta al usuario a algunos de los lugares más espectaculares del planeta gracias al vídeo inmersivo de Apple.

El Apple Watch App of the Year es Strava, que destaca por su integración con el reloj, su seguimiento en tiempo real y su peso dentro de la comunidad deportiva global. En Apple TV, el premio va para HBO Max, que refuerza la accesibilidad con contenido en lengua de signos y un catálogo muy amplio para todos los públicos.

Los juegos más destacados del año

La categoría gaming de los App Store Awards 2025 también ofrece una combinación de propuestas familiares, apuestas artísticas y experiencias técnicamente sorprendentes. Pokémon TCG Pocket se lleva el reconocimiento al mejor juego para iPhone por su adaptación elegante y divertida del universo de cartas coleccionables de Pokémon. En iPad, el premio es para DREDGE, un juego de pesca con atmósfera inquietante que mezcla misterio y belleza visual.

En Mac, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition impresiona con una adaptación de alto nivel que demuestra cómo el ecosistema Apple Silicon permite llevar grandes superproducciones a macOS. Para Apple Vision Pro, el juego del año es Porta Nubi, una experiencia de puzles ambientales que aprovecha el espacio inmersivo del dispositivo para crear sensaciones inéditas. El mejor juego de Apple Arcade es WHAT THE CLASH?, una propuesta desenfadada basada en competiciones absurdas y humor constante.

Las aplicaciones con mayor impacto cultural en 2025

Apple también ha reconocido seis proyectos por su capacidad para impulsar cambios positivos y dar nuevas herramientas a los usuarios. Art of Fauna convierte ilustraciones de fauna mundial en puzles accesibles, creando una experiencia relajante y universal. Chants of Sennaar reivindica el lenguaje como puente cultural a través de una aventura que invita a la reflexión. despelote ofrece una historia íntima ambientada en Ecuador, en la que el fútbol une a un país en tiempos difíciles.

Be My Eyes vuelve a destacar como una herramienta transformadora gracias a su combinación de inteligencia artificial y comunidad global de voluntarios para ayudar a personas con discapacidad visual. Focus Friend by Hank Green gamifica las sesiones de concentración mediante recompensas motivadoras, convirtiéndose en un aliado frente a la distracción digital. StoryGraph completa esta categoría gracias a su espacio inclusivo para lectores, impulsando el descubrimiento de obras diversas y fomentando comunidades más auténticas.

Qué dejan los App Store Awards 2025

Los App Store Awards 2025 muestran cómo este año ha estado marcado por la creatividad asistida por inteligencia artificial, la búsqueda de herramientas más inclusivas y la consolidación del entretenimiento inmersivo. La selección evidencia que las apps ya no solo ayudan a ser más productivos, moldean hábitos, conectan comunidades, facilitan el acceso a la cultura y ofrecen nuevas formas de aprender y desconectar. Un retrato fiel de cómo evoluciona la vida digital dentro del ecosistema Apple.