Apple TV+ baja su precio a la mitad durante seis meses con la gran oferta de Black Friday

A tres días del comienzo oficial del viernes más esperado del año, del Apple lanza una promoción que permite suscribirse a Apple TV+ por 4,99 euros al mes durante seis meses, la mitad del precio habitual. Es una rebaja sustancial para quienes todavía no han probado la plataforma o tenían pensado retomarla, especialmente ahora que su catálogo compite de tú a tú con otros gigantes del streaming.

Una promoción clave para impulsar las suscripciones

Apple puntualiza que la promoción se dirige a nuevas suscripciones y cuentas reactivadas, siempre que cumplan los requisitos habituales de la plataforma. Esta rebaja no afecta a alquileres o compras dentro de la app ni a servicios de terceros. Y, como ocurre con otras ofertas anteriores, solo puede aplicarse una vez por Apple ID o por grupo familiar En Familia.

El precio reducido coincide con un momento en el que Apple TV+ presume de algunas de sus producciones más potentes y premiadas. Series como Silo, Fundación, Pluribus, The Morning Show o Monarch Legacy of Monsters han llevado a la plataforma a una posición mucho más relevante en el mercado. Con esta oferta, Apple busca atraer a quienes quieren ponerse al día con sus series y películas sin asumir el coste completo.

La compañía recuerda en las condiciones de la promoción que, una vez pasados los seis meses al 50%, la cuota vuelve automáticamente a los 9,99 euros mensuales, por lo que quienes deseen evitarlo deberán cancelar antes del final del periodo promocional. El proceso de alta y baja mantiene la misma sencillez de siempre dentro de la app.

Requisitos que deben cumplir los usuarios

La oferta es válida únicamente para quienes activen una suscripción nueva o reactivada y no hayan disfrutado recientemente de promociones equivalentes, como las pruebas de tres meses incluidas con algunos dispositivos de Apple. La rebaja tampoco es compatible con cuentas que formen parte de una suscripción de terceros o con promociones activas de Apple One.

En el caso de los estudiantes universitarios, el acceso gratuito vinculado a Apple Music continúa, aunque no forma parte de esta promoción concreta del Black Friday. La propia Apple recalca que las condiciones pueden variar según país y que siempre deben revisarse los detalles de elegibilidad dentro de la app.

Acceso sencillo desde cualquier dispositivo

Para ver Apple TV+ no hace falta tener un producto de Apple. La plataforma funciona igual descargando la app en televisores inteligentes compatibles, dispositivos Android, consolas, reproductores multimedia o navegadores web. Basta con iniciar sesión con el ID de Apple y acceder al catálogo, sin necesidad de hardware específico ni requisitos adicionales.

Un momento atractivo para sumarse a la plataforma

El catálogo de Apple TV+ ha crecido de forma notable con producciones originales que no se encuentran en otros servicios y que destacan por su nivel técnico y narrativo. De esta manera, muchos usuarios podrán descubrir durante medio año algunas de las series que más conversación generan, además de estrenos previstos para los próximos meses.

La promoción ya está disponible y puede activarse desde la app Apple TV hasta el 1 de diciembre, en iPhone, iPad, Mac, Apple TV y televisores compatibles. Quienes buscaban una suscripción de calidad con un coste más accesible, probablemente no encuentren una oportunidad mejor durante este Black Friday.