LG renueva sus altavoces xboom para 2026 con más batería, sonido potente y diseños resistentes junto a will.i.am

LG ha aprovechado el arranque de 2026 para darle una vuelta completa a su gama de altavoces LG xboom, una familia que ya venía funcionando bien y que ahora se renueva con más ambición. La marca vuelve a colaborar con will.i.am, manteniendo ese enfoque entre música, diseño y tecnología, pero con una idea muy clara: ofrecer altavoces más versátiles, con más batería y preparados tanto para fiestas en casa como para llevártelos fuera sin miedo.

La nueva colección se apoya en modelos muy diferenciados entre sí, pensados para distintos tipos de usuario. Desde altavoces grandes para montar una fiesta improvisada, hasta opciones compactas y resistentes para el día a día o actividades al aire libre. Todo ello con un sonido contundente, graves marcados y una experiencia más personalizable.

Sonido que se adapta al uso real

Más allá de nombres rimbombantes, la clave de esta nueva generación está en que los altavoces ajustan el sonido según lo que estés escuchando y el lugar donde los usas. Si pones música con muchas voces, estas ganan protagonismo; si es electrónica o temas más rítmicos, el golpe de graves se refuerza. También hay un trabajo claro en el ambiente, con juegos de luces sincronizadas que acompañan la música y ayudan a crear ese efecto “fiesta” sin tocar nada.

La idea de LG no es que el usuario tenga que tocar ecualizadores ni configuraciones complejas, sino que el altavoz suene bien casi siempre, tanto dentro de casa como en exteriores, donde el sonido suele perder fuerza con facilidad.

Cuatro modelos con enfoques muy distintos

La gama se amplía con cuatro nuevos altavoces. El más llamativo es el xboom Stage 501, pensado claramente para fiestas. Ofrece mucha potencia, batería intercambiable y un modo karaoke que permite cantar sobre prácticamente cualquier canción, ajustando o eliminando la voz original. Es el típico altavoz para reuniones grandes, cumpleaños o celebraciones donde la música es protagonista.

El xboom Blast apunta directamente al exterior. Es grande, potente y con una autonomía muy elevada, pensada para largas jornadas de playa, camping o jardín. Su diseño reforzado y los detalles de transporte dejan claro que no está pensado para quedarse quieto en el salón.

Para un uso más cotidiano está el xboom Mini, compacto y fácil de llevar, con suficiente batería para acompañar una tarde entera de música. Es el típico altavoz que puedes mover de la cocina a la terraza o llevarte de viaje sin ocupar espacio.

Por último, el xboom Rock es el más resistente de todos. Pensado para actividades al aire libre más exigentes, aguanta golpes, polvo y agua, y permite conectar varios altavoces entre sí para compartir música en grupo.

Una apuesta clara de LG para el audio portátil

LG deja claro que el audio portátil sigue siendo un terreno clave para la marca en 2026. Más autonomía, más resistencia y un sonido pensado para no fallar en situaciones reales son los pilares de esta nueva familia xboom.

Los nuevos modelos se mostrarán en el CES 2026 de Las Vegas y llegarán progresivamente a los mercados internacionales a lo largo del año. Una actualización que busca convencer tanto a quienes quieren montar una fiesta sin complicarse como a los que necesitan un altavoz que aguante el ritmo fuera de casa