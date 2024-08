¡Vaya sorpresa! El altavoz LG XBOOM Go XG2T es un pequeño gran gigante

Es cierto que con la llegada del verano dispara el interés por los altavoces Bluetooth. Permite disfrutar de música al aire libre, y he tenido la oportunidad de probar el LG XBOOM Go XG2T, un producto que me ha sorprendido por muchas cuestiones y que sin lugar a duda, se trata de un altavoz Bluetooth que debe ser tenida en cuenta, para quien busque buena calidad de audio y resistencia.

LG XBOOM Go XG2T: una grata sorpresa

La tarjeta de presentación del LG XBOOM Go XG2Tes la de un diseño práctico y bastante compacto. Está pensado para que puedas llevarlo a cualquier lugar, algo ideal durante esta época del año. Pero no se trata de un altavoz cualquiera, ha sido dotado con parámetros de resistencia militar en Estados Unidos y además cuenta con clasificación IP67. Es decir, puedes utilizarlo sin miedo a que el agua o el polvo le afecte. De hecho, durante el tiempo que lo he gustado utilizando, lo he tirado al agua en numerosas ocasiones y ha seguido funcionando con total normalidad.

Pero, obviamente, un dispositivo cuente con parámetros de resistencia militar implica mucho. Como soy una persona bastante inquieta, no solamente lo he utilizado en condiciones acuáticas, también lo he dejado al sol del interior de la provincia de Alicante durante dos horas. ¿Sería capaz de resistir esa intensidad de rayos infrarrojos dando directamente? Pues efectivamente, así ha sido, aunque lógicamente el altavoz estaba bastante caliente, ningún problema a la hora de emparejarlo y de seguir proporcionando su destacada calidad de audio.

Pero antes de seguir avanzando, sobre todo lo que ofrece este dispositivo, es necesario reseñar que la sencillez es su principal carta de entrada. En la parte trasera encontramos el botón con el signo de Bluetooth que debemos pulsar para emparejarlo, y justo al lado, encontramos el que activa los bajos para proporcionar una intensidad sonora, mucho más alta.

En la rejilla frontal delantera, encontramos el botón de encendido o apagado, junto con el de reproducción y pausa. Pero hay algo que llama la atención y que personalmente me ha gustado mucho, en un lateral encontramos una corona similar a la de cualquier reloj analógico. Es un botón de volumen, bajo mi punto de vista se trata de un acierto, no solamente en cuanto al diseño, sino también en funcionalidad. Además, al haberlo destacado en color rojo resalta rápidamente sobre el color negro del altavoz.

El LG XBOOM Go XG2T es, obviamente muy resistente, y también incorpora un grueso cordón elástico para que puedas colgar el dispositivo en donde haga falta. Por ejemplo, si vas al campo, en la rama de cualquier árbol, si estás en la terraza, de una alcayata en la pared, o incluso si tienen la suerte de disponer de una embarcación de recreo, en la barandilla. Que este cordón tenga elasticidad es también un punto más que interesante. Además, el diseño del cuerpo del dispositivo permite que el cordón no baile, y cuando no lo estés utilizando, quede pegado al chasis, un acierto en toda regla.

Mejor con la app

Aunque puede ser emparejar el dispositivo con cualquier otro que tenga Bluetooth, descargar la aplicación LG XBOOM, disponible para iOS y para Android, permite que pueda sacar un mayor provecho. Por ejemplo, introducir tu lista de reproducción o tus archivos de música desde el dispositivo. Pero es necesario reseñar que no hace falta que la tengas instalada para que tu altavoz de todo lo que lleva dentro.

En todo momento, emparejar el dispositivo con un móvil o una tablet es un proceso muy sencillo e inmediato, no he sufrido ningún inconveniente a la hora de hacerlo y una vez que ambos están emparejados, la transmisión de sonido no cesa en ningún momento. Porque, además de tratarse de un altavoz Bluetooth 5.3 para escuchar música o tus podcast, también puedes emplearlo para responder a tus llamadas telefónicas. En esos momentos en los que tener el teléfono en las manos puede ser problemático, el LG XBOOM Go XG2T sale al rescate. Tanto la escucha como la recepción es simplemente perfecta y como detalle adicional, puedes emparejarlo con otro dispositivo a la vez, una ventaja que no todos los fabricantes ofrecen dentro de este rango de precio.

Gran autonomía

Cuando hacemos uso de un dispositivo de estas características, no queremos que nos deje colgado a la primera de cambio. En este caso, el LG XBOOM Go XG2T proporciona hasta 10 horas de duración de batería, si bien este tiempo puede cambiar dependiendo del volumen o de si tenemos activada la opción Sound boost. En caso de apuro, solamente cinco minutos de carga proporciona una hora de reproducción de música, que no está nada mal.

LG XBOOM Go XG2T: un rotundo sí

Este altavoz cuenta con todos los elementos para convertirse en una referencia para aquellos usuarios que van buscando resistencia, buena calidad de audio y un diseño bastante compacto. Puedes encontrarlo en la web del fabricante por un precio de 69 €, y realmente puedo decir que vale cada céntimo que cuesta. Un buen producto que demuestra en todo momento su versatilidad, su resistencia y que, particularmente, pienso que tiene un diseño muy acertado.