El verano dispara los despropósitos en WhatsApp: no expongas a menores

El verano es momento de diversión, de ocio y, sobre todo, de disfrutar al máximo en familia. Sin embargo, también es el momento ideal para exponer a menores en los estados de WhatsApp o en la foto de perfil. No me cansaré de repetir que es algo que no se debe hacer, y aunque no hay ningún tipo de maldad por parte de quien lo hace, es una práctica totalmente desaconsejable y que deberías dejar de hacer.

No expongas a tus menores

Durante estos días he estado pensando si publicar este artículo o no, pero pienso que soy una persona privilegiada al contar con una tribuna tan amplia. El verano dispara esos estados de WhatsApp totalmente desaconsejables, y sé que no hay ningún tipo de maldad por parte de quien lo pone. Lo único que quiere hacer es comunicar al resto de sus contactos un momento de alegría, o compartir esa sensación que se tiene de amor con respecto a su hijo, nieto o sobrino.

Es cierto que el verano, con momentos de playa, piscina y siestas con poca ropa, incrementa la publicación de fotografías de estado de WhatsApp en las que los menores están totalmente expuestos. Se fotografía sin ningún tipo de morbo, pero se expone a esos niños y niñas en un escaparate que tiene un alcance mayor del que podamos imaginar. No creas que porque las fotos las vayan a ver solamente tus contactos ya están seguras. Además, piensa cómo te sentirías si fueses tú el niño que queda expuesto, sin ningún tipo de autorización por su parte. Es obvio, un menor no te va a autorizar a nada y es un sinsentido pedir permiso, pero hay que ver este tipo de fotografías como algo que puede caer en manos de personas sin ningún tipo de escrúpulos.

La pasión de la paternidad, de la maternidad, de querer presumir de ese menor que está jugando de manera inocente en la playa, nos lleva a este tipo de despropósitos que no deberían darse. Pero en verano, todo tiene un efecto multiplicador. Este tipo de fotografías deben compartirse en un ámbito mucho más privado y seguro, no ser colocadas en un estado de WhatsApp visible para toda tu lista de contactos, entre los que puedes tener al electricista que te reparó un enchufe en casa hace años.

Si el verano es el momento máximo de diversión y ocio del año, también es la época en la que debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo exponemos a menores en WhatsApp. Vigilar esto es fundamental para evitar problemas que, lo creas o no, están ocurriendo a personas de nuestro entorno.