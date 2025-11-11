Apple e ISSEY MIYAKE reinventan el accesorio: así es el sorprendente iPhone Pocket

Apple y la firma japonesa ISSEY MIYAKE han unido fuerzas para crear algo que nadie esperaba, un accesorio de diseño que convierte el iPhone en parte de la indumentaria diaria. Se llama iPhone Pocket y es mucho más que una funda. Confeccionado con una técnica de tejido tridimensional, el resultado es una pieza versátil, elegante y sorprendentemente funcional que transforma el modo en que los usuarios pueden llevar su dispositivo.

Una prenda para tu iPhone

El concepto de iPhone Pocket nace de la idea de “una pieza de tela”, sello distintivo de ISSEY MIYAKE. Su estructura 3D, elaborada íntegramente en Japón, se adapta de forma natural a cualquier modelo de iPhone y a pequeños objetos del día a día, desde unos AirPods hasta unas llaves o una cartera minimalista. Al estirarse, el tejido deja entrever el contenido sin mostrarlo del todo, ofreciendo un efecto visual similar al de los característicos pliegues de la firma japonesa.

La propuesta llega en dos formatos, una versión con correa corta, pensada para llevarla en la mano o colgada de un bolso, y otra con correa larga, para quienes prefieren lucirla cruzada o al hombro como un pequeño bolso tech. En ambos casos, Apple ha querido ofrecer un objeto de moda con la misma atención al detalle que caracteriza a sus dispositivos.

Colores que combinan con tu iPhone

El iPhone Pocket destaca también por su paleta de colores, diseñada para encajar con los tonos de los últimos modelos de iPhone. La versión de correa corta se venderá en ocho colores, limón, mandarina, púrpura, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro, mientras que la de correa larga estará disponible en zafiro, canela y negro.

Los precios también reflejan su exclusividad: 149,95 dólares para el modelo corto y 229,95 dólares para el largo. Su lanzamiento está previsto para el 14 de noviembre, tanto en la web oficial de Apple como en una selección muy limitada de tiendas Apple Store repartidas por ciudades como Tokio, París, Londres, Nueva York, Milán o Shanghái.

El resultado de una colaboración única

Desde Apple explican que la idea surgió de su afinidad con la filosofía de ISSEY MIYAKE, centrada en la simplicidad, la funcionalidad y la belleza atemporal. Para Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, el accesorio “expresa el vínculo entre el usuario y su iPhone” y propone “la alegría de llevar el dispositivo a tu manera”.

Molly Anderson, vicepresidenta de diseño industrial de Apple, afirma que “el iPhone Pocket celebra la artesanía y la versatilidad” y que su estética “permite crear combinaciones únicas entre colores y modelos de iPhone”.

Un accesorio que marca tendencia

Aunque se trata de una edición limitada, el lanzamiento del iPhone Pocket podría marcar el inicio de una nueva categoría de productos para Apple, donde el diseño de moda y la tecnología se funden en un mismo concepto. No es la primera vez que la compañía colabora con marcas de lujo, ya lo hizo con Hermès para el Apple Watch, pero en esta ocasión el enfoque es más experimental y artístico.

El resultado es un accesorio que no solo protege el dispositivo, sino que también lo convierte en una extensión de la personalidad de su propietario. En palabras simples: una fusión entre moda y tecnología, entre tejido y pantalla, que lleva el estilo de Apple a un nuevo nivel.