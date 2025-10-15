Apple presenta el nuevo MacBook Pro M5: más rápido, más eficiente y con inteligencia artificial integrada

Ya había rumores muy sólidos sobre la llegada de un nuevo portátil de Apple con chip M5, especialmente después de que la compañía insinuara su lanzamiento con un misterioso vídeo, como contamos esta mañana en este contenido. Ahora, el secreto se ha desvelado: el nuevo MacBook Pro M5 es oficial, y promete llevar la inteligencia artificial y la eficiencia energética a un nivel sin precedentes.

M5: el gran salto en inteligencia artificial para el Mac

El chip M5 incorpora una GPU de nueva generación con un Neural Accelerator en cada núcleo, lo que permite alcanzar hasta 3,5 veces más rendimiento en tareas de inteligencia artificial respecto al modelo anterior. Esto se traduce en una mayor rapidez para generar imágenes, procesar lenguaje natural o analizar datos directamente en el dispositivo, sin depender de la nube.

El nuevo Neural Engine de 16 núcleos acelera los procesos de Apple Intelligence, que llega a macOS Tahoe con más fluidez y seguridad. En la práctica, el M5 convierte al MacBook Pro de 14 pulgadas en una herramienta mucho más capaz para quienes utilizan aplicaciones de IA, desde desarrolladores y diseñadores hasta estudiantes o creadores de contenido.

Más potencia en todo: CPU, GPU y almacenamiento

El salto de rendimiento no se limita a la inteligencia artificial. La CPU de 10 núcleos mejora hasta un 20 % la velocidad multihilo respecto al M4, y la GPU ofrece gráficos hasta un 60 % más rápidos. Gracias al nuevo sistema de almacenamiento, el SSD duplica su rendimiento en tareas exigentes como la importación de imágenes RAW o la exportación de vídeo.

El resultado es una máquina que responde mejor en todos los frentes: edición, renderizado, compilación de código o juegos. Todo ello con una eficiencia energética que permite hasta 24 horas de autonomía, un dato que sigue siendo una de las grandes ventajas del ecosistema Mac.

macOS Tahoe y Apple Intelligence, una combinación perfecta

El MacBook Pro M5 llega acompañado de macOS Tahoe, una actualización que refina el diseño y amplía las funciones inteligentes del sistema. Spotlight permite ahora realizar acciones directas, como enviar correos o crear notas, y la nueva app Teléfono integra las llamadas y contactos del usuario.

El rediseño con efecto “Liquid Glass” da un aspecto más limpio al escritorio, con una barra de menús transparente y nuevos colores para carpetas e iconos. Además, Apple Intelligence añade traducción en tiempo real en Mensajes y FaceTime, junto con atajos que automatizan tareas cotidianas mediante IA.

Diseño, autonomía y compromiso ambiental

El modelo mantiene la reconocida pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas, con hasta 1.600 nits de brillo máximo y la opción de acabado nanotexturizado. Incluye una cámara de 12 mpx con encuadre automático, micrófonos con calidad de estudio y un sistema de seis altavoces compatible con audio espacial.

Apple también ha reforzado su compromiso medioambiental. El portátil utiliza un 45 % de materiales reciclados y energía renovable en gran parte del proceso de fabricación. Su embalaje, completamente de fibra reciclable, refuerza el objetivo de la compañía de alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

Precio y disponibilidad

El nuevo MacBook Pro M5 ya puede reservarse desde 1.829 €, o 1.699 € con descuento educativo, y llegará a las tiendas el 22 de octubre en los colores plata y negro espacial. Apple consolida al MacBook Pro como el portátil profesional de referencia. El chip M5 no solo multiplica su rendimiento, sino que convierte la inteligencia artificial en una herramienta cotidiana y útil para todo tipo de usuarios.