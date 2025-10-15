El MacBook Pro M5 está muy cerca: Apple insinúa su lanzamiento con un misterioso vídeo

Apple vuelve a jugar con la expectación sobre el MacBook Pro M5 . Esta vez, lo ha hecho con un enigmático vídeo compartido en la red social X por Greg Joswiak, vicepresidente de marketing de la compañía. En apenas unos segundos, el clip muestra un MacBook doblado en forma de “V” acompañado del texto “Mmmmm… algo poderoso está llegando”. La imagen y el mensaje han sido suficientes para desatar los rumores sobre el inminente lanzamiento del MacBook Pro M5.

El detalle no ha pasado desapercibido: la “V” alude claramente al número cinco en números romanos, un guiño al nuevo chip M5 que debutará con esta generación. Incluso el uso del color azul en el vídeo ha levantado sospechas sobre la posibilidad de que Apple introduzca una nueva tonalidad en su gama profesional, una novedad estética poco habitual en los MacBook Pro.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Un teaser que anticipa un salto técnico

Todo apunta a que el nuevo MacBook Pro M5 se presentará esta misma semana, aunque la compañía podría optar por un lanzamiento digital sin evento. Según las filtraciones más consistentes, el diseño externo apenas variará respecto al modelo M4, pero el interior marcará la diferencia.

El chip M5 puede dar un rendimiento un 15 % superior en tareas de un solo núcleo y hasta un 20 % en rendimiento multinúcleo, con un consumo más ajustado. Apple busca mantener su liderazgo en eficiencia energética frente a competidores como Qualcomm o Intel, y el MacBook Pro será su escaparate más potente.

Sin grandes cambios por fuera, pero sí por dentro

Fuentes cercanas a la cadena de suministro aseguran que los nuevos portátiles mantendrán las versiones de 14 y 16 pulgadas, con pantallas mini-LED de hasta 120 Hz y un sistema de refrigeración activo mejorado para sostener la potencia del chip. También se espera compatibilidad con Thunderbolt 5, un avance en conectividad pensado para entornos profesionales.

En cuanto a la cámara, Apple podría actualizar el módulo FaceTime con un sensor de 12 mpx, además de mejorar el sistema de sonido con micrófonos de calidad de estudio, una tendencia que la compañía ha reforzado en toda su línea de ordenadores.

Ecosistema M5: más allá del portátil

El nuevo chip no solo llegará al MacBook Pro. Se espera que Apple lo incorpore también a un iPad Pro M5 y a una revisión del visor Vision Pro, con mejoras en gráficos, autonomía y procesamiento de IA local. Incluso el Apple TV 4K y el HomePod mini podrían recibir actualizaciones menores durante este mismo periodo.

Todo sugiere que Apple está a punto de iniciar una nueva fase en su transición al silicio propio, consolidando una familia de productos más potente, eficiente y conectada que nunca. Y si el vídeo de Joswiak está en lo cierto, el primer paso será el esperado MacBook Pro M5, que podría ver la luz en cuestión de días.