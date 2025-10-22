Los JBL Tour PRO 3 llegan en color azul medianoche con su diseño más elegante hasta la fecha

JBL ha vuelto a hacerlo. Los JBL Tour PRO 3, unos auriculares de los cuáles puedes saber más en este análisis, llegan en una nueva special edition en color azul medianoche, con detalles en cobre que elevan su diseño a un nivel superior. El resultado es un modelo que mantiene toda la potencia del sonido profesional de la marca, pero con una presencia más sofisticada y actual. Este lanzamiento, anunciado hoy, marca la llegada de una edición que no solo suena bien, sino que también tienen un aspecto espectacular.

Un lavado de cara que sienta bien

La firma especializada en audio combina en los JBL Tour PRO 3 lo mejor de dos mundos: elegancia y tecnología. Su característico estuche inteligente, Smart Charging Case, es mucho más que un simple cargador. Además de mantener los auriculares siempre listos para usar, actúa como transmisor de audio inalámbrico, ideal para conectar fácilmente a sistemas de entretenimiento en vuelos o trenes. Una función pensada para los que viajan con frecuencia y no quieren depender de cables ni adaptadores.

Entretenimiento en cualquier lugar

El concepto “Entertainment Everywhere” que propone JBL cobra pleno sentido con este modelo. Gracias a la conexión inalámbrica directa del estuche, se puede disfrutar de música o películas sin complicaciones. Solo hay que conectarlo al sistema del avión o del tren y empezar a escuchar con calidad profesional.

Cancelación de ruido y sonido envolvente

En el apartado técnico, los JBL Tour PRO 3 destacan por ofrecer la cancelación de ruido más potente de la marca hasta la fecha. Esto, junto con su sistema JBL Pro Sound y la tecnología Spatial Sound, garantiza una experiencia sonora inmersiva y limpia. Tanto si estás trabajando en un aeropuerto como si simplemente te relajas en casa, el aislamiento acústico y la calidad de audio logran que cada detalle de la música se perciba con nitidez.

Estuche inteligente y personalizable

Otra de las claves del modelo es su Smart Charging Case con pantalla táctil personalizable. Esta pequeña pantalla no solo muestra información sobre batería o conexión, sino que permite añadir imágenes y fondos personalizados para que cada usuario le dé su toque distintivo. Una idea que mezcla la tecnología con la estética y la personalización.

Escucha compartida con Auracast

La nueva función Auracast amplía la experiencia social del sonido. Permite compartir el audio con otros dispositivos compatibles de manera sencilla, ideal para escuchar con amigos o pareja sin necesidad de compartir auriculares. Solo hay que pulsar el botón Auracast en la pantalla del estuche para comenzar la sesión conjunta.

La misma calidad, más opciones

Los JBL Tour PRO 3 Blue Edition se suman así a los colores Black y Latte, que seguirán disponibles para quienes prefieran un estilo más clásico. Con esta nueva incorporación, la marca ofrece un abanico de acabados que combina con todos los gustos, sin renunciar a la calidad que ha definido su gama Tour.

Disponibilidad y precio

Los JBL Tour PRO 3 Blue Edition estarán disponibles a partir de noviembre de 2025 en la web oficial jbl.com.es, con un precio recomendado de 299,99 euros. Un modelo que mantiene el mismo rendimiento sobresaliente de sus predecesores, pero con una apariencia que no pasa desapercibida.