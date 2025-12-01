La ciudad de España que todos deberíamos de visitar en Navidad: lo dice la prensa británica

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, llena de celebraciones y reuniones familares. Mientras muchos prefieren disfrutarla en casa, hay quienes optan por viajar, incluso a destinos internacionales. En este sentido, Madrid destaca como una ciudad excepcional, según The Sun. El diario británico recomienda la capital por su oferta cultural y de ocio, describiéndola como una ciudad vibrante, con arte, tapas y vino de La Rioja como elementos esenciales de su identidad.

Durante la Navidad, Madrid se transforma en un lugar mágico, con mercados y miles de luces LED adornando calles y plazas, creando un ambiente único para los visitantes. The Sun destaca la experiencia de caminar por la ciudad, pasando por la Plaza Mayor y su famoso mercado navideño, y recorriendo la Feria de Artesanía en el Paseo de Recoletos, ideal para encontrar regalos exclusivos. Asimismo, el diario afirma que en Madrid se vive una experiencia culinaria incomparable, especialmente cuando se disfrutan tapas tradicionales en sus tabernas. Estos bocados típicos, como el chorizo o el jamón ibérico, acompañados de una bebida, son una parte esencial de la oferta navideña de la ciudad.

Los mejores planes en Madrid en la Navidad 2024

Uno de los planes más emblemáticos de Madrid durante la Navidad es la visita a sus mercados tradicionales. El más conocido es el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor, que ofrece una gran variedad de productos artesanales, decoraciones navideñas y figuras para el Belén. Si buscas algo diferente, el Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid, situado en el Paseo de Recoletos, es perfecto para quienes quieren llevarse un recuerdo único y hecho a mano de las fiestas. En él, se pueden encontrar desde piezas de cerámica hasta joyas o textiles, todos elaborados por artesanos locales.

Luces de Navidad

Las luces de Navidad en Madrid son otro de los grandes atractivos de la ciudad. Desde principios de diciembre, las principales calles y plazas se iluminan con miles de luces LED que crean un ambiente mágico y festivo. Este año, el famoso abeto luminoso de la Puerta del Sol ha estrenado un diseño impresionante, con una altura de 37 metros, casi equivalente a 12 pisos.

Este abeto está decorado con 245.000 luces LED de alta eficiencia energética y más de 3.360 bolas rojas de diferentes tamaños. Además, el tradicional nacimiento navideño, que anteriormente estaba en la Plaza de Colón, se ha trasladado cerca del edificio Metrópolis, y destaca por su gran estructura tridimensional. Otras decoraciones emblemáticas incluyen una estrella de 18 metros en Cea Bermúdez y un ángel de 36.400 luces en Colón.

Naturaleza Encendida

Naturaleza Encendida se ha convertido en una de las tradiciones navideñas más destacadas de Madrid. Este evento, que tiene lugar en el Parque Enrique Tierno Galván, ilumina el espacio con un espectáculo de luces, música y efectos especiales.

Bajo el nombre de «Naturaleza Encendida Life», la edición de este año está inspirada en los tres grandes reinos animales: agua, tierra y aire, creando una experiencia sensorial única. Es una propuesta perfecta para disfrutar en familia y amigos mientras se vive la magia de la Navidad en un entorno natural. Las entradas están disponibles en su página web.

Belén de la Comunidad de Madrid

Hasta el 6 de enero, la Real Casa de Correos de Madrid alberga el tradicional Belén de la Comunidad de Madrid, una obra realizada por la Asociación de Belenistas de Madrid.

Este belén, que se inspira en los antiguos pueblos de Marruecos como Ait Ben Haddou, cubre una superficie de 145 metros cuadrados y presenta más de 480 figuras creadas por escultores especializados. Es una de las citas más esperadas de la Navidad madrileña, ideal para admirar el arte belenista y la magia de la temporada.

El horario de visita es el siguiente: hasta el 4 de enero, de 10:00 a 22:00 horas; los días 3 y 4 de diciembre, de 15:00 a 22:00 horas; 24, 31 de diciembre y 5 de enero, de 10:00 a 18:00 horas; y el 6 de enero, de 15:00 a 22:00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado.

Pistas de patinaje sobre hielo

Las pistas de patinaje sobre hielo son una de las actividades más deseadas durante la Navidad en Madrid. Entre las más destacadas se encuentra la del Palacio de Cibeles, que ofrece 400 metros cuadrados de hielo en un entorno céntrico y encantador. Además, hay otras pistas como las de la Plaza Colón, Plaza de España y el Matadero, que cada año se convierten en puntos clave de diversión para locales y turistas.

Circlassica

Circlassica regresa esta Navidad con una nueva secuela, llena de emoción y magia. En esta edición, el protagonista es Johnny, un payaso que tiene la misión de ayudar a sus sobrinos, Blanca y Manu, a debutar en la pista del circo. El espectáculo promete deslumbrar con malabaristas, trapecistas y acróbatas que ofrecerán una experiencia única y emocionante. Las entradas ya están disponibles en la web oficial. Un plan perfecto para disfrutar en familia esta Navidad.