El Gordo de la Lotería de Navidad tiene los días contados con el nuevo sorteo de Repsol. La compañía multienergía española lanza El Gran Premio de Waylet, una campaña especial para estas Navidades dirigida a clientes particulares mayores de edad que realicen sus pagos a través de la aplicación. Por cada euro gastado con Waylet, el cliente obtendrá una participación para el sorteo de un premio de 400.000 euros, coincidiendo la cifra con el Gordo de Navidad.

Tal y como ha podido saber este diario, la promoción es válida para compras de combustibles, productos en tienda de las estaciones de servicio, recargas de movilidad eléctrica, lavados, aparcamientos, bombonas de butano, gasóleo para calefacción y en las marcas que aceptan Waylet como método de pago, excepto los establecimientos del Grupo El Corte Inglés, con los que la energética tiene un acuerdo de colaboración.

Durante el periodo promocional, los usuarios podrán realizar tantas operaciones como deseen, multiplicando así sus oportunidades de ganar. Esto es, no hay limite de participaciones en el sorteo de los 400.000 euros que realiza Repsol por Navidad. La campaña, de carácter gratuito, se desarrollará entre el 1 y el 21 de diciembre de 2025 en todo el territorio nacional. El ganador se elegirá mediante sorteo ante notario el 22 de diciembre y deberá cumplir con los requisitos establecidos en las bases.

No es la primera vez que la compañía hace un sorteo de este tipo. El pasado verano, Repsol hizo un sorteo de 1 millón de euros entre los clientes particulares que reposten combustible y pagasen a través de Waylet en sus más de 3.300 estaciones de servicio distribuidas por todo el país.

Waylet, la app de Repsol

Waylet, lanzada en 2017, cuenta con más de 9,7 millones de usuarios registrados. La aplicación permite pagar de forma rápida y segura en cualquiera de las estaciones del grupo Repsol y ofrece múltiples funcionalidades como repostar sin pasar por caja, gestionar la recarga del vehículo eléctrico, adquirir servicios de lavados y aspirados Repsol Klin, abonar los tickets de estacionamiento regulado en más de 22 localidades y comprar en una amplia red de comercios físicos y online, generando saldo para ahorrar en futuras compras.

Combustibles renovables

Además, ahora las estaciones de servicio de Repsol cuenta con combustibles renovables. Repsol ha logrado un hito tecnológico al producir, por primera vez a escala industrial, gasolina 100% renovable, en su centro industrial de Tarragona, que ya se comercializa en la Comunidad de Madrid y Cataluña y estará disponible en 30 estaciones de servicio antes de final de año.

El nuevo combustible puede utilizarse en cualquier vehículo de gasolina, sin necesidad de modificar el coche ni las infraestructuras de repostaje. Su uso reduce más de un 70% las emisiones netas de CO₂ respecto a la gasolina convencional. Un avance que demuestra que los combustibles líquidos renovables son una opción real para reducir las emisiones de CO₂ del transporte, lo que plantea la necesidad de revisar la prohibición del motor de combustión en 2035.