Repsol reduce el coste de la movilidad sostenible y pone el litro de gasolina renovable más barato que el combustible premium. Además de lograr un hito tecnológico, la compañía multienergética frena el aumento de la factura de la reducción de emisiones de CO2 disminuyendo su impacto en el bolsillo de los consumidores. La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable cuesta nueve céntimos más que la convencional, pero es cuatro céntimos más barata que la 98.

Tal y como ha explicado una portavoz de la compañía a OKDIARIO, este nuevo producto, de origen 100% renovable, es compatible con los vehículos de gasolina, sin necesidad de realizar modificaciones. Su uso reduce las emisiones netas de CO₂ más de un 70% respecto a la gasolina convencional. Repsol inicia así la ampliación de su oferta de combustibles renovables, al sumar este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable, de los que sólo el año pasado se vendieron 67 millones de litros en el mercado.

Por el momento, la Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable ‒el producto de mayor calidad de 95 octanos de Repsol‒ ya está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Cataluña, y se prevé tener 30 a finales de este año, en ciudades como Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

La compañía insiste en que para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables, y por tanto, revisar el reglamento europeo sobre los estándares de emisiones de CO₂, que propone la prohibición del motor de combustión en 2035.

Precio de la gasolina renovable de Repsol

La compañía ha confirmado que este combustible renovable tendrá un precio de 9 céntimos más que la gasolina convencional en las estaciones de servicio de Repsol. Teniendo en cuenta que, según los datos de dieselgasolina.com, el precio medio de la gasolina 95 en las estaciones de la multienergética para este miércoles es de 1,520 euros por litro, el coste de llenar el depósito con Gasolina Nexa 95 será de 1,610 euros por litro.

No obstante, si extrapolamos este dato a los precios de la gasolina 98 -considerada más premium por el índice de octano más alto-, que registra una media de 1,655 euros por litro en las estaciones de servicio Repsol, la Gasolina Nexa 95 es cuatro céntimos más barata pese a su elevado nivel de calidad ya se trata del producto de mayor calidad de 95 octanos de la compañía.

Tecnología ‘made in Spain’

Un combustible que se produce en Tarragona, lo que sitúa a España y a la compañía a la vanguardia en transición energética. Además, Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena, en concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable.

En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.