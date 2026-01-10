El CEO de Peugeot, Alain Favey, ha instado a Europa a impulsar la innovación tecnológica en el sector del automóvil para asegurar el futuro de la industria y no dejarlo todo en manos de China. Una situación a la que hay que sumar el incremento de las ventas de los fabricantes automovilísticos chinos en los distintos mercados del Viejo Continente.

En una entrevista para OKDIARIO, Alain Favey ha señalado que «Peugeot está desarrollando tecnologías pioneras -en referencia al nuevo volante rectangular que ha diseñado la compañía- y creemos que la innovación es muy importante para la marca y, en general, para la industria europea». «La industria europea necesita innovar para tener futuro, no dejarlo todo en manos de China», añadido el CEO de la firma gala.

Alain Favey, CEO de Peugeot

Respecto al incremento de la presencia de las marcas chinas en los distintos mercados europeos, ha señalado que «las marcas chinas están aumentando su participación, un ejemplo de ello es España, pero nosotros también estamos creciendo, ya que Peugeot aumentó su participación en el mercado a pesar de que las marcas chinas también crecieron».

«Creo que si seguimos aprovechando los activos de Peugeot como marca: la gran sensación de conducción, el diseño fantástico, que es muy diferente a todo lo que hacen los chinos, y la calidad que prometemos gracias a nuestros 210 años de experiencia construyendo autos. Todo esto nos ayuda a seguir manteniendo ventaja frente a los nuevos competidores», ha añadido el directivo del Grupo Stellantis.

Favey ha destacado que «el hecho de que los autos se produzcan en Europa, como es el caso del segmento C en Francia y el segmento B en España, es una prueba de calidad y la calidad del servicio de nuestros concesionarios también es muy importante, contamos con una red de concesionarios que lleva muchos años establecida, con mucha experiencia y muy cercana a los clientes». «Así que considero que todos esos son activos de Peugeot, y eso explica por qué hemos logrado seguir creciendo a pesar de que las marcas chinas también están aumentando», ha señalado.

Nuevas reglas de Bruselas

Respecto a los cambios en la normativa de Bruselas en materia de emisiones de CO2, el CEO de Peugeot ha declarado que «no tiene ningún impacto en nuestra compañía, ya que adaptamos la estrategia de la marca y la estrategia general ya hace un año». «Teníamos una estrategia que decía que a partir de 2030 no habría motores de combustión interna y la cambiamos hace un año debido a que la demanda de coches eléctricos no está creciendo tan rápido como pensábamos. Así que hace un año decidimos continuar con la oferta de vehículos eléctricos (BEV), pero también con coches no eléctricos incluso después de 2030», ha añadido.

«La decisión de la Comisión Europea sólo confirma que teníamos razón al cambiar nuestra estrategia, porque incluso después de 2035 todavía se podrán vender algunos coches no eléctricos. Así que creo que solo confirma que fue correcto cambiar la estrategia y esto hace que no cambie nada para nosotros», ha concluido el directivo de la firma gala.