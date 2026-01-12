No es una multa pero es un aviso: lo que tienes que hacer si un Guardia Civil saca una bandera de estos colores

Más allá de los semáforos o las señales permanentes, los agentes de la Guardia Civil cuentan con banderas de color rojo, amarillo y verde que permiten regular el tráfico en situaciones concretas, desde accidentes hasta obras o cortes temporales de la vía. Saber interpretar correctamente estas señales puede marcar la diferencia entre circular con seguridad y cometer una infracción, aunque en este caso no se trate de una multa.

Cada color tiene un significado específico. La bandera roja obliga a detenerse por completo: indica que el tramo que estamos a punto de cruzar está cerrado al tráfico, salvo para vehículos que reciban escolta especial. La bandera amarilla advierte de un peligro en la carretera, por lo que es imprescindible reducir la velocidad y extremar la precaución. Por último, la bandera verde señala que el tramo vuelve a estar abierto, permitiendo continuar la marcha con normalidad. Además de estas banderas, los agentes pueden utilizar gestos con los brazos o linternas para dirigir el tráfico en distintas circunstancias, como desvíos, controles o situaciones de emergencia.

Banderas y gestos de la Guardia Civil

Además de las banderas, los agentes pueden comunicarse con los conductores mediante gestos con los brazos, los cuales es importante saber interpretar correctamente. Un brazo levantado al frente con la palma abierta obliga a los conductores que se aproximen de frente a detenerse ante una línea de detención o ante el propio agente si no hay línea.

Cuando un agente mantiene un brazo levantado y otro extendido horizontalmente, el brazo vertical indica detenerse a quienes lo encuentren de frente, mientras que el brazo extendido obliga a detenerse a los vehículos que se acerquen por detrás.

Moviendo el brazo hacia adelante con una linterna, el agente indica que se puede continuar la marcha, pero con precaución. Si el brazo se eleva en diagonal y señala, los conductores deben abandonar ese carril y desplazarse al contiguo, generalmente ante la proximidad de un peligro. El gesto de mover el brazo extendido de arriba abajo avisa de la necesidad de reducir la velocidad.

Asimismo, si el agente balancea una luz arriba y abajo, los conductores deben detenerse inmediatamente. Por último, el brazo extendido vertical con una linterna cumple la misma función que levantar el brazo al frente, indicando a los vehículos que se aproximan de frente que deben detener la marcha.

La jerarquía de las señales

Las señales circunstanciales y de balizamiento están descritas en el artículo 144 del Reglamento General de Circulación (RGC). En la jerarquía de importancia en la vía, se sitúan en segundo lugar, por detrás de las órdenes de los agentes de tráfico.

El RGC clasifica estas señales en dos tipos según su función: dispositivos de barrera y dispositivos de guía. Dentro de los dispositivos de barrera se incluyen barreras fijas y móviles, paneles direccionales provisionales, banderitas y conos, así como luces rojas fijas y luces amarillas.

Su uso puede ser temporal o permanente, dependiendo de la situación que señalizan, como el paso de un tren, un transbordador de vehículos, obras o desprendimientos que dificulten la circulación. Exceptuando las luces amarillas, estos elementos son mayoritariamente de color rojo y blanco.

Por su parte, los dispositivos de guía comprenden hitos, paneles direccionales permanentes, captafaros, balizas planas y cilíndricas, y barreras laterales. Tienen carácter permanente y orientan al conductor, señalizando bordes de calzada, curvas o el sentido de circulación. Resultan especialmente útiles en condiciones de baja visibilidad, como de noche o con niebla. Entre estas señales también se incluyen los paneles de mensaje variable.

Los paneles de mensaje variable funcionan como un «comodín» dentro de las señales circunstanciales. Permiten adaptar la circulación a circunstancias cambiantes e informar de peligros, restricciones o recomendaciones específicas. Su contenido puede variar desde retenciones y condiciones meteorológicas hasta restricciones para vehículos pesados o alertas por incendios, siempre ajustándose al catálogo oficial de señales de circulación. Estas normas y mensajes son temporales y sólo están vigentes mientras dure la circunstancia señalizada.

Si coinciden señales con mensajes contradictorios, se debe obedecer siempre a la señal más restrictiva. Así, los agentes de la autoridad tienen máxima prioridad, y sus órdenes deben ser cumplidas de inmediato. Las señales luminosas de semáforo y las marcas sobre el pavimento también cumplen funciones reguladoras y orientadoras, indicando obligaciones, prioridades, advertencias de peligro y delimitación de carriles.