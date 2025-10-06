Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Lorenzo pide la mano de Ángela
Lo decide tras la mediación de Martina
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 3 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 689 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo la marcha de Adriano sería algo verdaderamente terrible para todos después de lo de Catalina. Por lo tanto, Martina va a hacer un último intento de convencerlo para que se quede. Todo ello mientras la salud de Petra continúa empeorando considerablemente, puesto que ninguno de los tratamientos parece hacer efecto.
El Marqués de Luján dio una orden para que Pía regresase, pero ha quedado sin efecto. Ricardo se da cuenta de que se queda sin opciones, al igual que sin opciones de volver a casa se queda Vera. Y todo después de que Federico y Lope hayan decidido trabajar juntos para impedirlo, a como dé lugar. Lejos de que todo quede ahí, los trabajadores de palacio se han quedado completamente sin palabras al darse cuenta de que Petra no ha aparecido en su puesto de trabajo. Como no podía ser de otra manera, todos se temen lo peor. Es más, absolutamente nadie se atreve a comprobar si el ama de llaves continúa con vida. Totalmente desesperado, Curro ya no sabe qué más hacer para evitar la boda de Lorenzo y Ángela. Solamente les queda una opción.
¿Qué sucede en el capítulo 690 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 6 de octubre?
Después de todo, por fin sabemos qué sucederá en la nueva entrega de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Adriano, finalmente, decide quedarse en palacio. Además, acaba cediendo la gestión de las tierras a Leocadia y a Jacobo tras la mediación de Martina.
Petra está cada vez más enferma. Es entonces cuando el doctor Salazar confirma la peor de las noticias: tiene tétanos. La marcha repentina de Ricardo deja descolocado al servicio, sobre todo a Santos. Curro, por su parte, exige a Cristóbal que haga todo lo que sea necesario para que Pía regrese a palacio. ¿Lo logrará?
Vera opta por romper todo vínculo con Lope tras perder el apoyo de su hermano para regresar a casa de sus padres. En cuanto a Toño, ha anunciado su boda con Enora. La ruptura entre Ángela y Curro se torna definitiva, justo antes de que el Capitán de la Mata pida la mano de la joven en plena cena familiar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
