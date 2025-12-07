‘La Casa de los Gemelos 2’: horario y cómo ver el estreno de la segunda edición (online y tv)

Vuelve el reality más salvaje de la pequeña pantalla, pero, esta vez, lo hace de la mano de su segunda edición. Los hermanos Carlos y Daniel, dos chicos de la localidad madrileña de Getafe y los creadores de este formato, han presentado de manera oficial La Casa de los Gemelos 2. Un proyecto donde vuelven a elegir a personalidades y rostros de internet, mayoritariamente de TikTok y otras redes sociales, para reunirlos a todos en un mismo hogar. Una convivencia al puro estilo Gran Hermano, pero donde sus participantes suelen cruzar los límites. De hecho, tal y como se pudo ver en la edición anterior, no faltan los insultos, las agresiones o el show.

Este polémico formato tuvo que cancelarse tras apenas nueve horas desde su estreno. Y es que, el nivel del salvajismo que alcanzaron los concursantes cruzó la línea de lo éticamente permitido. Sin embargo, y tras regresar con ciertas modificaciones, eso no impidió su éxito entre los consumidores de internet. Y es que, todo el mundo, sin importar el país, sentía curiosidad por ver lo que estaba sucediendo en esa casa. Pues, claramente, no reinaba la paz ni la armonía entre sus inquilinos.

Nuevos fichajes para ‘La Casa de los Gemelos 2’

En la primera edición, la audiencia tuvo la oportunidad de ver en pantalla a participantes como La Marrash, conocida por haber contado en programas de televisión su presunta experiencia con un jeque en Dubai. Manolito, un hombre con acondroplasia, La Falete, conocida por su parecido con la cantante, y otros muchos rostros de las redes sociales.

La primera edición de La Casa de los Gemelos fue cancelada porque era imposible mantener el orden en la casa. Además, tampoco se podía garantizar la seguridad de los participantes. Ahora, con esta nueva entrega, prometen volver a reunir a nuevos participantes, rostros conocidos por los consumidores de redes sociales y que no son populares por ser discretos o educados.

¿Horario y cómo ver el estreno de ‘La Casa de los Gemelos 2’?

Tal y como han informado sus creadores de manera oficial, La Casa de los Gemelos 2 dará el pistoletazo de salida a su temporada el próximo 7 de diciembre. Un estreno que tendrá lugar a las 22:30h (hora antes en las islas Canarias) y que se podrá ver en directo a través de plataformas como Twitch, YouTube y Kick. Para ello, será necesario tener una cuenta y estar registrado en alguna de estas apps.

Como era de esperar, la expectación entre los seguidores de este formato es máxima. Pues, poco a poco, el reality ha logrado captar una buena base de fans. De hecho, el canal de ZonaGemelos TV acumula más de 220.000 seguidores en Instagram. Todo ello sumado a los 420.000 de YouTube y a los 157.000 de TikTok. Sin lugar a duda, un estreno que promete no dejar indiferente.