‘La Casa de los Gemelos 2’: lista completa de los concursantes confirmados de la nueva edición

La Casa de los Gemelos 2 aterriza de manera oficial. El popular y polémico formato vuelve a la pequeña pantalla y lo hace de la mano de nuevas celebridades de Internet. Los hermanos Carlos y Daniel, dos chicos de la localidad madrileña de Getafe y los creadores de este formato, han apostado por continuar llevando a cabo este proyecto. Pues, después de lo sucedido en la edición anterior, han querido ir a por más.

Y es que, como bien saben los usuarios de redes sociales, personalidades y rostros de internet, mayoritariamente de TikTok y otras redes sociales, se reúnen en un mismo hogar. Una convivencia al puro estilo Gran Hermano, pero donde sus participantes suelen cruzar los límites. De hecho, tal y como se pudo ver en la edición anterior, el show tuvo que cancelarse tras apenas nueve horas desde su estreno por el nivel del salvajismo que se estaba proyectando. Pues, claramente, no reinaba la paz ni la armonía entre sus inquilinos.

Concursantes confirmados de ‘La Casa de los Gemelos 2’

Jose Labrador

El primer confirmado de la edición ha sido Jose Labrador. El participante es conocido por su paso por formatos televisivos como Gandía Shore, Supervivientes, Mujeres y hombres y viceversa y La casa fuerte.

Bea ‘La Legionaria’

Conocida por su participación polémica y controvertida en la sexta edición de Gran Hermano (‘GH 6’) en 2004. Es un rostro muy recordado en el formato por sus numerosas peleas y personalidad explosiva.

Aramís Fuster

La participante, de edad indeterminada, es conocida por ser la bruja más famosa de la televisión española. Un rostro muy conocido en Mediaset España, pues ha participado en formatos como Gran Hermano VIP.

La Marrash

La joven se ha presentado en numerosos formatos televisivos para contar sus vivencias en Dubái. Pues, según ha relatado, perteneció al harén de un jeque y trabajó a su servicio y al de sus amigos. Asimismo, formó parte de la primera edición de La Casa de los Gemelos.

María Rispa

Conocida por su amistad con La Marrash, la cual ya es inexistente. Al igual que la concursante anterior, es conocida por exponer su vida, sin filtros, en las redes sociales.

Gabriella

Conocida por ser la tentadora de Montoya, participante de La isla de las tentaciones. Asimismo, fue pareja de Manuel, ex participante del mismo reality. Ambos tuvieron una ruptura bastante polémica y problemática debido a infidelidades de la joven.

Sweet Flow

Miguel Ángel Martínez, su nombre real, es conocido por su trabajo como DJ y por tener frases virales. Asimismo, varios medios indican que también tuvo una etapa como boxeador.

Nisrrine

Nacida en Marruecos, lleva años viviendo en Murcia y es conocida por participar en Secret Story, programa de Mediaset España.

El Patica

El joven es conocido por su faceta como creador de contenido. De hecho, se hizo conocido por subir vídeos comiendo a la plataforma de TikTok.

La Falete

La mujer es conocida por los usuarios en redes sociales por sus vídeos virales. Asimismo, su gran parecido con la cantante le han otorgado su apodo. Repite como concursante del formato.

Eros Vidal

El participante se dio a conocer durante su paso por La isla de las tentaciones, programa de Telecinco. Una edición donde compartió convivencia con Montoya.

Andrea Batres

Es una creadora de contenido que triunfa con su faceta como influencer. De hecho, sus publicaciones logran un alcance arrollador en plataformas como TikTok e Instagram.

¿Horario y cómo ver el estreno de ‘La Casa de los Gemelos 2’?

Tal y como han informado sus creadores de manera oficial, La Casa de los Gemelos 2 dará el pistoletazo de salida a su temporada el 7 de diciembre. Un estreno que tendrá lugar a las 22:30h (hora antes en las islas Canarias) y que se podrá ver en directo a través de plataformas como Twitch, YouTube y Kick. Para ello, será necesario tener una cuenta y estar registrado en alguna de estas apps.

Como era de esperar, la expectación entre los seguidores de este formato es máxima. Y es que, entre las novedades, se ha informado que rostros televisivos como Víctor Sandoval, Coto Matamoros y Kiko Hernández tendrán una labor especial.