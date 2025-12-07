‘Drag Race España’: ¿quién será la ganadora de la quinta temporada, según ChatGPT?

Aterrizó en atresplayer como uno de los formatos revelación del 2021, y vaya si ha sido todo un acierto. Drag Race España regresó el pasado septiembre y lo hizo de la mano de su quinta temporada. Un estreno muy esperado que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por parte del público. Una aventura que está siendo capitaneada por Supremme de Luxe y que no han querido perderse Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, los miembros del jurado. Una travesía sobre plataformas que está a punto de llegar a su final. Pero, ¿quién se coronará como la flamante ganadora?

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las nuevas reinas que están luchando por su hueco en la final. Una victoria que le otorgará 50.000 euros de premio final. De momento, es imposible saber el nombre de la ganadora de la quinta edición. Pero, eso no ha impedido que las apuestas hayan comenzado. Eso sí, nosotros hemos querido ir un poco más allá. Por ello, hemos querido saber qué opina la Inteligencia Artificial de esta situación. ¿Quién tiene más papeletas de ganar el formato? Nos los dice ChatGPT.

ChatGPT realiza su Top 3 de posibles ganadoras de ‘Drag Race España’

Tal y como se ha informado, atresplayer estrenará este domingo a las 20.00h (hora antes en las islas Canarias) el mítico Reencuentro. De esta manera, se podrá ver cómo las participantes de la quinta edición saldarán todas las deudas que han quedado pendientes. Asimismo, las reinas elegirán quién es la Miss Simpatía de la edición y votarán por la que merece llevarse a casa el galardón de Miss Maquillaje. Todo ello sumado al Look perdido, el cual fue el que las concursantes no pudieron mostrar debido a que fueron eliminadas.

Teniendo esto en cuenta, ChatGPT se ha pronunciado. La plataforma ha dejado claro que es imposible saber con certeza quién ganará debido a que el final no ha sido emitido todavía. Pero, ha dado el nombre de las tres reinas que tienen más posibilidades. De esta manera, encabezando el Top 3 ha posicionado a Dafne Mugler, de quien destaca su capacidad por sorprender con sus coreografías.

Alexandra del Raval es la siguiente en ocupar el ranking de posibles vencedoras. Pues, su estilo arriesgado podría atraer mucho al jurado. Todo ello para concluir la lista con Satín Greco. Eso sí, la plataforma le deja la puerta abierta a Nix, Laca Udilla o Margarita Kalifata. Pues, según indica, son las finalistas de las que hablan muchos medios de comunicación. Eso sí, recordamos, que nada está garantizado y esto no quiere decir que esta sea la decisión final de la edición de Drag Race España. Para conocer el nombre de la ganadora hay que esperar hasta el programa final. Será entonces cuando descubramos si la IA iba bien encaminada o no.