Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Curro no sabe cómo evitar la boda de Ángela y Lorenzo
Solamente les queda una arriesgada opción
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 2 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 688 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Adriano empieza a contemplar la opción de marcharse de palacio junto a sus hijos tras el adiós de Catalina. Algo que ha generado cierta alarma en toda la familia. Manuel trata de recomponer su amistad con Toño tras prometerle que no va a continuar investigando a Enora. Todo ello mientras la salud de Petra empeora de forma verdaderamente vertiginosa, lo que preocupa enormemente a sus compañeros.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Federico enfrenta la verdad respecto a su padre. Es por eso que opta por aliarse con Lope para tratar de proteger a Vera en la medida de lo posible. En cuanto al servicio de palacio, no ha dudado un solo segundo en rebelarse contra el régimen de faltas impuesto por Cristóbal. Todo ello mientras Ricardo le ruega, sin ningún tipo de éxito, que permita a Pía volver. Los planes de huida de Ángela y Curro peligran muchísimo tras el chantaje emocional de la señora de Figueroa. Por ese mismo motivo, el joven ha propuesto marcharse él lejos a cambio de que Leocadia acceda a que Ángela no se case con el Capitán de la Mata. Algo que podría macar un antes y un después en numerosos aspectos, qué duda cabe.
¿Qué sucede en el capítulo 689 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 3 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la marcha de Adriano, después de lo de Catalina, sería algo verdaderamente terrible para todos. Es por eso que Martina se arma de valor para tratar de convencerle para que se quede. Petra continúa empeorando y parece que ninguno de los tratamientos le hace efecto.
Por si fuera poco, observaremos cómo la orden del Marqués de Luján para que Pía volviese quedó sin efecto. Es por eso que Ricardo se siente cada vez más frustrado al ver que se queda sin opciones. Vera se queda sin saber cómo regresar a casa, después de que Federico y Lope hayan trabajado mano a mano para impedirlo.
Petra no aparece para trabajar, por lo que todos se temen lo peor. Nadie se atreve a comprobar que la señora Arcos continúa con vida. Totalmente desesperado, Curro ya no tiene ni idea de qué hacer para evitar la boda de Ángela y el Capitán de la Mata. Eso sí, solamente les queda una opción. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)