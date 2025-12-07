Final de ‘Drag Race España’: ¿cuánto dinero se lleva la ganadora?

Aterrizó en atresplayer como uno de los formatos revelación de la temporada y, sin lugar a duda, ha sido todo un acierto. El pasado mes de septiembre, Drag Race España regresó a la plataforma de streaming y lo hizo para presentar por todo lo alto su quinta temporada. Un estreno muy esperado que, como no podía ser de otra manera, ha sido recibido con los brazos abiertos por parte del público. De esta manera, hemos podido ver a Supremme de Luxe como capitana de la experiencia. Todo ello sumado a la participación de Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking como los miembros del jurado. Una travesía sobre plataformas que está a punto de llegar a su final. Pero, ¿cuál es el premio que se lleva la ganadora?

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las nuevas reinas que están dándolo todo durante esta edición. Pues, todas quieren irse a casa con la corona de ganadora, pero esta posición no la pueden disfrutar todas. Asimismo, y respecto a las emisiones venideras, se ha informado que atresplayer estrenará este domingo a las 20.00h (hora antes en las islas Canarias) el mítico Reencuentro. De esta manera, se podrá ver cómo las participantes de la quinta edición saldarán todas las deudas que han quedado pendientes.

¿Cuánto dinero se lleva la ganadora de la quinta temporada de ‘Drag Race España’?

Durante el próximo programa, los espectadores verán como las reinas elegirán quién es la Miss Simpatía de la edición y votarán por la que merece llevarse a casa el galardón de Miss Maquillaje. Todo ello sumado al Look perdido, el cual fue el que las concursantes no pudieron mostrar debido a que fueron eliminadas.

Conforme pasan los programas, cada vez falta menos para la emisión de la gran final. El desenlace de una aventura que tiene una importante novedad. Pues, el premio del ganador ha aumentado su valor. En las anteriores ediciones, las vencedoras eran premiados con un cheque por valor de 30.000 euros. Ahora, en la quinta temporada, la ganadora será premiada con 50.000 euros.

Un cambio significativo y que, seguramente, no le vendrá nada mal a la vencedora, pues la organización ha querido aumentar el premio final con 20.000 euros más. Un pequeño impulso con el que han querido motivar a las participantes, de eso no cabe duda.

¿Quién ganará la edición según ChatGPT?

ChatGPT se ha pronunciado. La plataforma ha dejado claro que es imposible saber con certeza quién ganará debido a que el final no ha sido emitido todavía. Pero, ha dado el nombre de las tres reinas que tienen más posibilidades. De esta manera, encabezando el Top 3 ha posicionado a Dafne Mugler, de quien destaca su capacidad por sorprender con sus coreografías.

Alexandra del Raval es la siguiente en ocupar el ranking de posibles vencedoras. Pues, su estilo arriesgado podría atraer mucho al jurado. Todo ello para concluir la lista con Satín Greco. Eso sí, la plataforma le deja la puerta abierta a Nix, Laca Udilla o Margarita Kalifata. Pues, según indica, son las finalistas de las que hablan muchos medios de comunicación.