Alfonso Reyes no da crédito al discurso de ‘Barbie Gaza’: «Convencido de que es una agente infiltrada del Mosad»

Hana Alcalde, más conocida en las redes sociales y medios de comunicación como Barbie Gaza, sigue dando que hablar. La integrante de la flotilla de Ada Colau que surcó el Mediterráneo rumbo a Gaza, ha blanqueado a la organización terrorista Hamás y ha atacado a los judíos tras pagarle Pedro Sánchez el avión de vuelta. Después, ha hecho una ronda de entrevistas y algunas de sus declaraciones dejan atónitos a muchos. Uno de ellos es Alfonso Reyes, que no da crédito.

«Sigo convencido de que es una agente infiltrada del Mosad», decía en X (antes Twitter) el ex jugador de baloncesto y presidente del sindicato de jugadores respondiendo a uno de los vídeos en los que Barbie Gaza comentaba que le habían llevado pegada a una bandera y que los policías le insultaban, le humillaban y se hacían selfies con ella.

«Pegada a una bandera que pegaron sobre detrás mía.»

Sigo convencido de que es una agente infiltrada del Mosad. https://t.co/YzeP6fkuuW — Alfonso Reyes (@alfreyes14) October 6, 2025



En cualquier caso, no es lo peor que ha dicho Hana Alcalde estos días. La influencer blanqueó recientemente a la organización terrorista Hamás, al afirmar que el 7 de octubre de 2023 no violaron a mujeres israelíes. «Es un bulo», sostiene. Así lo dijo en el programa En boca de todos, de Cuatro, en una conexión desde la flotilla.

«Es el bulo de las violaciones, las mismas chicas que han estado secuestradas han salido diciendo que las trataron bien. Es más, una de ellas se operó la nariz y dijo que se había sentido fea porque no le habían hecho nada, porque no la habían tocado», ha declarado con vehemencia, cuando, sin embargo, hubo violaciones masivas de mujeres y niñas y asesinatos de embarazadas, cuyos bebés sacaron de sus vientres para rematarlos a cuchilladas o quemarlos.