Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’, de ayer lunes 6 de octubre: separados por una décima

Las audiencias del lunes, seis de octubre de 2025, dejan un panorama muy distinto a lo que ocurrió el pasado jueves, cuando El Hormiguero adelantó en casi cuatro puntos a La Revuelta gracias a la visita de Gloria Estefan. El espacio de Pablo Motos ha comenzado la semana por todo lo alto con la visita del cantante argentino Duki, que podría ser un invitado perfecto para Broncano, pero eso no ha evitado que las cosas se igualen de forma inesperada en una noche que se ha decidido por la mínima, ya que la victoria ha sido por una décima.

La batalla del mal llamado access prime time, que en realidad es el prime time, vuelve a tener a Motos y a Broncano como grandes enemigos, aunque esta vez la victoria está más igualada que nunca, tanto que hay que pararse sobre los datos para saber quién gana. La Revuelta, que tuvo a los hermanos Juan Antonio Bayona y Carlos Bayona como invitados, firmó un 13,8 % de cuota y reunió a 1.631.000 espectadores como dato global de su emisión. Enfrente, El Hormiguero lograba un 14 % y 1.656.000 espectadores de media. Por lo tanto, se diría que Antena 3 habría ganado por dos décimas y algo más de 20.000 espectadores, pero hay que mirar con lupa para saber más.

Si miramos en el horario de estricta coincidencia, ya que La Revuelta comienza y termina unos minutos antes que El Hormiguero, las cosas cambian. Entre las 21:55 h y las 23:13 h, los minutos en los que los dos programas compiten directamente, es La 1 la cadena que gana, aunque también por la mínima. La Revuelta: 14,1 % y 1.663.000 vs. El Hormiguero: 14 % y 1.656.000, lo que significa que apenas hay una décima y menos de diez mil espectadores de diferencia entre un programa y otro.

En realidad eso sería un empate técnico, pero la pelea entre las dos cadenas en los próximos meses promete ser de lo más ajustada por conseguir liderar en todas las franjas y llevarse el título de la más vista del día y del mes. Por el momento Antena 3 la guarda, pero la pública se acerca cada día más.

Dejan al resto de programas de la noche sin opciones a nada más:

Supervivientes All Stars: Última hora: 8,5 % y 986.000 espectadores

First Dates: 8.3 % y 951.000 espectadores

El Intermedio: 6,5 % y 778.000 espectadores

Cifras y letras: 6,4 % y 778.000 espectadores

La segunda parte de la noche, pasadas las 23 h, se la vuelve a llevar MasterChef Celebrity, que deja a más de cuatro puntos de distancia a la emisión del nuevo capítulo de Renacer, la serie turca de Antena 3 que ocupa las noches de los lunes y los martes, y a Pretty Woman, que se emitió en Telecinco. Así quedaron las audiencias:

MasterChef Celebrity: 14,4 % y 741.000

Cine 5 estrellas: Pretty Woman: 11,1 % y 666.000

Renacer: 9,8 % y 658.000

Territorio Pampliega: Okupas: 5,2 % 344.000

El Objetivo: Especial Gaza: 4,1 % y 287.000

Telecinco destaca en la tarde con récord de audiencia de temporada

El diario de Jorge sigue con su trayectoria ascendente, dejando claro que la estrategia de Mediaset funciona, logrando reunir al 11,5 % y 771.000 espectadores. Este dato es su máximo de temporada y hace pensar que pueda empezar a luchar por el liderato ante las series de TVE.

Por su parte, Pasapalabra (20,8 % y 1.908.000) sigue dominando en su horario sin tener a ningún oponente, pese a que Jacob Petrus y su Aquí la tierra firman también máximo de temporada con un gran 14 %, datos que suben después de deshacerse del lastre que era La familia de la tele la pasada temporada.