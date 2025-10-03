¿Qué audiencias lograron ayer ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’? Subidón para los dos

El jueves 2 de octubre ha dejado grandes datos para todos los programas de la noche, ya que se trata de uno de los días (junto con los domingos) de mayor consumo televisivo. Esa subida se ha notado en los datos conseguidos por El Hormiguero, La Revuelta, Supervivientes y Futuro imperfecto, aunque deja a dos claros ganadores en sus franjas de emisión, siendo Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez los grandes beneficiados de esta fiesta de las audiencias.

La visita de Gloria Estefan ha supuesto una gran subida para el programa de Trancas y Barrancas, que sube más de dos puntos hasta el 17 % y toca con la punta de los dedos los dos millones de espectadores (1.998.000). Crece 2,2 puntos de share y 167.000 espectadores respecto al miércoles. La Revuelta también sube después de marcar el miércoles una de las peores audiencias de la temporada. La visita de Antonio Resines, Blanca Suárez, Eduardo Noriega y el grupo Love of Lesbian eleva sus datos hasta el 13 % y 1.517.000 televidentes, lo que supone una subida de 157.000 espectadores y casi dos puntos de cuota, pero le impiden acercarse al programa de Antena 3. David Broncano y los suyos pierden de forma aplastante por cuatro puntos y casi medio millón de espectadores, una de las ventajas más amplias de lo que llevamos de temporada en este duelo nocturno.

La tercera plaza del access prime time se la lleva la primera parte de la gala de Supervivientes All Stars, que en su parte Express, la que coincide con La Revuelta y El Hormiguero, debe conformarse con un 9,2 % y 1.067.000 espectadores. Por detrás quedan First Dates (7,1 % y 833.000), El intermedio (6,9 % y 808.000) y Cifras y Letras, que sigue destacando en La 2 (5.6% 646.000).

La segunda parte de la noche ha sido otra fiesta de subidas generalizadas, siendo Supervivientes el mejor parado. El tramo principal de su gala de expulsión, ya sin la competencia de Broncano y Motos, consigue un 16,8 % 1.004.000 espectadores, confirmando su recuperación y marcando máximo en espectadores esta temporada, aunque no en cuota de pantalla.

Segunda posición para Futuro imperfecto, de Andreu Buenafuente, que marca máximo de temporada con un 13,2 % y 996.000 espectadores, perdiendo contra Supervivientes debido a su menor duración. La tercera plaza se la disputan Horizonte, de Iker Jiménez, (8,7 % y 533.000) y un nuevo capítulo de la serie La encrucijada (8,7 % 662.000 espectadores). Aunque muy lejos, laSexta respira un poco en su prime time con la emisión de la película Objetivo: La Casa Blanca con un 5,4 % y 373.000 televidentes.

Las cadenas más vistas del día

Antena 3 sigue sin rival y es la cadena más vista del día al firmar un espectacular 14,5 %. Por detrás se sitúa La 1 con el 12,7 % de cuota, mientras que la tercera plaza es para Telecinco con el 10,2 %.

El mes lo lidera Antena 3, que sigue en lo más alto con 14,3 % de cuota de pantalla y se mantiene después de ganar el mes de septiembre. La 1 también mantiene el segundo puesto 12,3 % de cuota media, siendo el tercero para el grupo de las cadenas temáticas de pago, que consigue el 9,9 % de cuota gracias a los partidos de Champions de esta semana.