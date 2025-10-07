Bayona vacila como nunca a David Broncano en ‘La Revuelta’: «No sé si está grabado o…»

El pasado lunes 6 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de esta semana. El programa, presentado por David Broncano, recibió a Juan Antonio Bayona. Lo que nadie esperaba, y mucho menos los que estaban presentes en el Teatro Príncipe Gran Vía, es que íbamos a ser testigos de lo que es considerado como la «mayor vacilada de la historia» al jienense. Entre otras cuestiones, los seguidores de La Revuelta pudieron ser testigos de cómo el cineasta llegó tarde al programa. Pero antes de que el presentador tuviese la oportunidad de darse cuenta de que algo no estaba cuadrando, fue su hermano gemelo, Carlos Bayona, el que se presentó en el teatro y comenzó la entrevista, como si fuese Juan Antonio. Algo verdaderamente sorprendente, impactante e, incluso, único.

Todo comenzó cuando, como consecuencia del retraso del invitado de esa noche, desde producción se quisieron poner en contacto con David Broncano. Y todo para hacerle saber que había una videollamada entrante. El presentador de La Revuelta no pudo evitar sentir cierta intriga ante este nuevo movimiento: «¿No prevista? ¿Es regalo tuyo?», comenzó diciendo al invitado. Y añadió: «Intuyo que es una broma suya. Ponedla, sea lo que sea», se animó a decir. Fue entonces cuando, en la pantalla, apareció nada más y nada menos que Juan Antonio, que se encontraba caminando por la calle. Así pues, explicó que el tren se había retrasado, por lo que no ha podido evitar llegar tarde a su cita con La Revuelta. Como era de esperar, la cara de David Broncano era un poema, puesto que no entendía qué estaba sucediendo. Tanto es así que se limitó a decir lo siguiente: «No sé si está grabado o…»

Poco después, una vez en plató, los hermanos decidieron dar a conocer los detalles de cómo habían engañado al jienense. «Le he dicho que llegaba tarde y me echara un cable», comentó José Antonio. Visiblemente aturdido, David Broncano no tardó en responder: «¿Quién está hablando ahora? Os habéis movido muy rápido, como cuando se barajan las cartas».

Y fue mucho más allá: «Y ahora ya, otra vez, no sé quién es quién». El cineasta quiso dar un toque de atención al presentador de La Revuelta: «El último día que nos vimos me confundiste y dijiste ‘ya no me confundo más’», recordó. El jienense no tardó en reconocer que había sido una «excelente broma»: «Muchísimas gracias a los dos por hacerla. Muy bien ejecutada, lo habéis jugado muy bien».

No podemos dejar de mencionar que el objetivo de Bayona a la hora de visitar el programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española no era otro que promocionar Vieja Loca, su nueva película. A pesar de todo, es un hecho que lo más destacado de la noche fue la «vacilada histórica» a David Broncano y a los espectadores de La Revuelta. ¡Fue sorprendente!