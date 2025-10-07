A qué hora juega España – Ucrania y dónde ver por televisión en directo y en vivo gratis los octavos del Mundial Sub-20

La selección española ya está en los octavos de final del Mundial Sub-20 después de sufrir en la fase de grupos, ya que acabó metiéndose en la ronda final gracias a acabar como uno de los mejores terceros. Los pupilos de Paco Gallardo se tienen que medir ahora a una Ucrania que no le va a regalar nada a los españoles en el Estadio Elías Figueroa Brander. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en este partidazo que disputará España.

A qué hora es el España – Ucrania de octavos del Mundial Sub-20

La selección española de fútbol se mide a Ucrania en el partido que corresponde a los octavos de final del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile. La España que dirige Paco Gallardo arrancó el campeonato con mal pie al caer por 2-0 frente a Marruecos en la primera fecha de la fase de grupos. En la segunda jornada consiguieron empatar 2-2 frente a México y en la última, un gol de Iker Bravo le dio la victoria por 1-0 contra Brasil, lo que permitió al combinado nacional clasificarse como uno de los mejores terceros.

Horario del España – Ucrania del Mundial Sub-20

La FIFA ha programado este vibrante España – Ucrania que corresponde a los octavos de final del Mundial Sub-20 para este martes 7 de octubre. El organismo que controla el fútbol de todo el planeta ha fijado el duelo entre españoles y ucranianos en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería arrancar de manera puntual en el Estadio Elías Figueroa Brander, que está en la ciudad de Valparaíso.

Dónde ver el España – Ucrania Sub-20 en televisión y en vivo online

RTVE fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva los partidos de este campeonato que se está celebrando en Chile. El España – Ucrania de los octavos de final del Mundial Sub-20 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Teledeporte. El ente público ofrecerá gratis y en abierto este partidazo en el que la selección española se jugará el billete para cuartos de final, por lo que todos los aficionados podrán ver lo que ocurra en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Además, todos aquellos aficionados que quieran ver el encuentro de la selección española de fútbol contra los ucranianos y amantes del fútbol en general podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Ucrania de octavos de final del Mundial Sub-20 a través de la aplicación RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero la tele pública también pondrá su página web a disposición de todos para ver todo lo que ocurra en el Estadio Elías Figueroa Brander con un ordenador.

Por otro lado, en la página web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en este torneo, donde estaremos prestando especial atención a la selección española de Paco Gallardo. Cuando suene el pitido final en el Estadio Elías Figueroa Brander publicaremos la crónica del España – Ucrania de los octavos de final del Mundial Sub-20 y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Chile.

Dónde escuchar por radio en directo el partido de la selección española Sub-20 contra Ucrania

Todos los aficionados que estén siguiendo este campeonato y a la selección española de fútbol que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de octavos de final del Mundial Sub-20 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Estadio Elías Figueroa Brander para narrar lo que esté sucediendo en este decisivo España – Ucrania.

Dónde se juega el España – Ucrania Sub-20

El Estadio Elías Figueroa Brander, situado en la ciudad de Valparaíso, será el escenario donde se dispute este apasionante España – Ucrania de los octavos de final del Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile. Este campo fue inaugurado en 1931 y tiene capacidad para algo más de 20.500 espectadores. Se espera un buen ambiente en la casa del Santiago Wanderers, recinto en el que se han disputado a lo largo de su historia encuentros de la Copa América de 1991 y de 2015, además de diferentes campeonatos de categorías inferiores.