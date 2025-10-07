El Supremo revisará la condena a tres magrebíes que violaron en grupo a una mujer en una playa de Pulpí

El Tribunal Supremo revisará en Pleno la sentencia de la Audiencia de Almería que condenó a tres magrebíes a 21 años de cárcel por la violación grupal a una mujer en una playa de Pulpí (Almería) en 2022, un fallo que después ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una providencia de la Sala de lo Penal del Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por los acusados contra la resolución del TSJA que desestimó su apelación al fallo de la Audiencia.

En 2024, cada uno de los acusados fue condenado a nueve años de cárcel por un delito agravado de agresión sexual y 12 años más por dos delitos de agresión sexual, en este caso, en su papel como cooperadores necesarios. También fueron condenados al pago de una indemnización conjunta de 60.000 euros a la víctima. El TSJA confirmó la resolución meses después.

Ahora, el Supremo ha paralizado las actuaciones y ha convocado al Pleno para resolver los recursos, que alegan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de los principios de inmediación, publicidad y oralidad, unidad de acto y contradicción, además de un error en la valoración de la prueba.

La defensa de los condenados impugna, entre otros extremos, que la víctima declararse por teléfono desde Costa Rica pese a que la Administración de Justicia dispone de medios más adecuados.

La violación

La sentencia de origen dio por probado que el 21 de mayo de 2022 los tres acusados se encontraban en la playa de San Juan de los Terreros, en Pulpí, acompañados de una cuarta persona, cuando la mujer se acercó a ellos y entabló una «amigable conversación». En su momento trascendió que la mujer, de 30 años, les dijo que había tenido una discusión con su marido y que había decidido dar una vuelta por su cuenta.

Los jóvenes y la víctima se marcharon a tomar unas cervezas a un mesón cercano y de allí se fueron a un supermercado a comprar seis latas más de cerveza. Al volver a la playa, los acusados –de entre 18 y 20 años– dijeron que allí no se podía beber y propusieron a la mujer irse a «un lugar alejado», a lo que ella «accedió».

Cuando llegaron a una zona apartada de la playa los tres acusados se pusieron de acuerdo para abordarla y tirarla al suelo. Mientras uno vigilaba, otro la sujetaba con fuerza y el otro le quitaba la ropa interior. La mujer fue violada por turnos, tres veces, mientras la amenazaban «con cortarle el cuello».

A raíz de los hechos, y además de hematomas en brazos y muslos, la mujer sufrió ansiedad y un trastorno de estrés agudo. Las psicólogas que la exploraron esa misma noche destacaron que su testimonio era «absolutamente creíble», con «síntomas derivados de haber sido víctima de una violación».