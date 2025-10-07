Última hora en ‘El Hormiguero’: Pablo Motos cambia de invitado tras ‘caerse’ Marc Márquez en el último momento

Tras perder por la mínima en audiencias este lunes ante La Revuelta, El Hormiguero tenía preparado para este martes un gran plato fuerte, como era la aparición de Marc Márquez en su primera entrevista en un plató en España como campeón del mundo de MotoGP. Todo estaba prevista en la que debía ser una noche de grandes celebraciones, pero Motos y su equipo han tenido que cambiar en el último momento sus planes.

El domingo por la mañana, durante la carrera del GP de Malasia, los peores temores para el equipo del programa se cumplían al ver como el piloto se caía al suelo en la primera vuelta. Aunque ya con el mundial atado desde hace más de una semana, el de Cervera tendrá que parar durante varias semanas para recuperarse de una lesión que es menos grave de lo esperado, pero sigue siendo aparatosa. Marco Bezzecchi se lo llevó puesto, literalmente, una caída que le ha provocado una fractura en el omoplato derecho y una lesión de ligamentos del hombro derecho, aunque por suerte podrá evitar pasar por el quirófano, después de ser visto por los médicos al llegar a España.

Como es lógico, la decisión es clara para Márquez, que deberá descansar en las próximas semanas y parar durante al menos dos grandes premios, aunque seguro que su equipo no forzará su regreso después de su calvario de lesiones del pasado. Esa recuperación incluye no ir a El Hormiguero, para evitar cualquier tipo de problema durante el directo.

El sustituto de Marc Márquez en el plató será un actor llegado desde Estados Unidos y que en España es bien conocido por haber sido relacionado con Rosalía hace meses. Se trata de Jeremy Allen White, protagonista de series tan conocidas como The Bear y Shameless, aunque en esta ocasión hablará de otro proyecto.

El actor se ha metido de lleno en la promoción de Springsteen: Deliver Me from Nowhere, película en la que se cuenta el proceso de grabación y creación de Nebraska, uno de los discos más conocidos de Bruce Springsteen, que está dirigida por Scott Cooper y basada en el libro de Warren Zanes.

El estreno de la cinta en cines está previsto para el próximo día 24 de octubre, por lo que es muy posible que en un principio la previsión fuese grabar su entrevista guardarla para emitir en una fecha más cercana a ese día, pero los contratiempos han obligado a utilizarla para cubrir el hueco vacío.

Jeremy Allen White se mete de lleno en la piel de Springsteen, tanto que incluso le ayudó a meterse en el personaje y le dio consejos. Esta vivencia la podrá contar esta noche en su paso por El Hormiguero.