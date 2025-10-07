Bombazo en la zoología: una empresa afirma haber dado el primer paso para resucitar un ave extinta hace 300 años

Tras más de tres siglos de ausencia, un equipo de investigadores asegura haber dado un paso crucial hacia la desextinción del dodo, un ave no voladora que habitaba en la isla de Mauricio y que desapareció poco después de la llegada del ser humano.

La promesa de su posible regreso despierta entusiasmo, pero también fuertes cuestionamientos sobre las implicaciones de revivir especies extintas.

Avance clave para resucitar al dodo después de 300 años

La compañía Colossal Biosciences, con sede en Texas, anunció en su cuenta oficial de X que logró cultivar células germinales primordiales de paloma, precursoras de óvulos y espermatozoides.

Este avance es clave porque el dodo (cuyo último registro confiable data de 1662) pertenece a la misma familia. Los investigadores trabajan con la paloma de Nicobar, considerada su pariente más cercano, como base genética para intentar recrear al ave perdida.

Este logro representa un hito en la hoja de ruta para traer de vuelta a una especie que se convirtió en símbolo de la extinción.

Ingeniería genética y CRISPR para revivir al dodo extinto

El proyecto utiliza técnicas de edición genética CRISPR y pollos modificados que servirán como madres sustitutas. A estos animales se les inyectarán las células germinales de las palomas de Nicobar, lo que permitirá manipular su genoma y replicar características del dodo, como la morfología de su cabeza y su robusto cuerpo.

El plan no busca producir un puñado de ejemplares, sino miles de aves con suficiente variabilidad genética como para formar poblaciones viables en Mauricio.

El director ejecutivo de Colossal, Ben Lamm, afirmó en declaraciones a The Guardian que el proceso podría completarse en un plazo de 5 a 7 años, mucho menos de lo que estimaban otros expertos.

Para lograrlo, la empresa ya colabora con organizaciones conservacionistas en la identificación de hábitats libres de depredadores como ratas o cerdos, responsables de la desaparición original del dodo.

Controversia científica y dilemas éticos sobre la desextinción de esta ave

A pesar del entusiasmo mediático, la comunidad académica se muestra dividida.

Leonardo Campagna, del Laboratorio de Ornitología de Cornell, señaló en declaraciones recogidas por Clarín que, aunque el avance es «notable», aún se desconoce información esencial sobre el comportamiento y la biología del dodo, lo que plantea dudas sobre si el organismo resultante será realmente un dodo o una versión híbrida.

Más crítico aún fue Rich Grenyer, biólogo de la Universidad de Oxford, quien calificó la iniciativa como una «distracción peligrosa». Para el investigador, la desextinción podría desviar fondos y atención de amenazas actuales como la crisis climática o la deforestación, que ponen en riesgo a miles de especies vivas.

Además, advirtió sobre el riesgo moral de etiquetar como «resucitadas» a especies recreadas en laboratorio, lo que podría trivializar la pérdida de biodiversidad.

Inversión millonaria y apoyo de celebridades en el regreso del dodo

Colossal Biosciences ha conseguido reunir importantes apoyos económicos. La empresa recaudó recientemente 120 millones de dólares en una ronda de inversión que elevó su valoración por encima de los 10.000 millones.

Entre sus patrocinadores figuran celebridades como Paris Hilton, Tiger Woods y Tom Brady. Para Ben Lamm, este respaldo financiero es una señal de que el proyecto no sólo tiene relevancia científica, sino también un potencial transformador en la conservación y la biotecnología.