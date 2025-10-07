El BOE lo confirma: esto es lo que va pasar con el festivo del día 12 de octubre en Cataluña

Estamos ya en pleno mes de octubre de modo que seguramente, muchos serán los que todavía se sorprendan de lo rápido que pasa el año. De hecho, dentro de nada ya estaremos hablando, y preparando, todo lo que respecta a la Navidad, pero todavía quedan algunos días festivos en los que tomarse un respiro antes de la recta final del 2025. Y uno de ellos, está además muy cerca: el 12 de octubre que es festivo nacional, aunque no parece que sea igual en Cataluña y en otras comunidades autónomas.

Lo que se celebra el 12 de octubre, muchos ya lo saben. Es el Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional y mientras en comunidades como la de Madrid, los festejos parece que ya comenzaron este pasado fin de semana, con conciertos como el de Gloria Estefan o la famosa cabalgata, lo cierto es que en la mayoría del país esperan a que llegue el próximo domingo para celebrar la Hispanidad. Una fiesta que en nuestro calendario está marcado en rojo para toda España ya que es festivo nacional, aunque con la posibilidad de moverlo en el caso de que caiga en domingo, tal y como de hecho, sucede este año. ¿Y qué ha hecho Cataluña en su caso? ¿Forma o no forma, parte de las comunidades que han pasado el festivo al 13 de octubre? .

¿Qué va pasar con el festivo del día 12 de octubre en Cataluña?

El 12 de octubre es como ya hemos avanzado, uno de esos días festivos que el BOE señala en el calendario laboral. No sólo para este año 2025. Lo señala siempre ya que es como otros días que en España son fiesta nacional, tal y como es el caso de Todos Los Santos o el Día de la Constitución. En este caso lo que se celebra es la Hispanidad, es decir la llegada de Colón a América con su descubrimiento en 1492 y los lazos de unión entre nuestro país y América Latina pero no sólo eso.

La festividad del 12 de octubre coincide además con la del Día del Pilar. De ahí que esta fecha sea realmente importante en Aragón y en concreto, en la ciudad de Zaragoza. De hecho, esta comunidad es de las que ha decidido mover el 12 de octubre, domingo, al lunes 13 de octubre y con ello, que todos los aragoneses puedan tener un puente de tres días. Sin embargo, en otras comunidades como Cataluña, la situación va a ser distinta.

Cataluña ha optado por no mover ese festivo, de modo que el 12 de octubre se va a celebrar, aunque puede que no se note ya que se trata de un domingo y la mayoría de habitantes, no trabajan. No lo sabemos, pero puede que el motivo para no mover la fecha esté en que esta comunidad ya ha tenido varios festivos recientes. Es el caso por ejemplo de la Diada celebrada el pasado 11 de septiembre, que cayó en jueves y ya provocó que muchos catalanes hicieran puente ( al cogerse también el viernes) y además, el pasado 24 de septiembre, la ciudad de Barcelona celebró a su patrona, la Mercè que cayó en miércoles.

Las comunidades que sí que hacen festivo el 12 de octubre

El BOE confirma entonces que el 12 de octubre es festivo, pero Cataluña no está entre las comunidades que mueven ese día al lunes 13 de octubre. Ya hemos dicho que Aragón sí que lo hará pero no es la única. Además también Andalucía, Asturias, Castilla y León y Extremadura, van a tener un puente de tres días el próximo fin de semana.

En cambio Madrid por ejemplo o la Comunidad Valenciana o el País Vasco, harán como Cataluña y celebrarán la Hispanidad en domingo, aunque ya de por sí, sea día de descanso.

Los días festivos que quedan hasta final de año

Para muchos de los que viven en esas comunidades donde el 12 de octubre no se mueve, será un fastidio perder la oportunidad de hacer un puente de tres días, pero hasta que acabe el año todavía quedan varios días festivos que será bueno repasar para ver si nos permite o no, un buen descanso.

1 de noviembre, sábado: Todos los Santos.

6 de diciembre, sábado: Día de la Constitución.

8 de diciembre, lunes: Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, jueves: Navidad.

Pues como vemos, el 1 de noviembre cae en sábado este año por lo que serán muchos los que como ocurre el 12 de octubre, no notarán que es festivo. Para hacer puente tendremos que esperar a diciembre, cuando entre el 6 y el 8 podamos tener tres días de descanso. Y luego ya, queda Navidad que cae en jueves pero que seguro que se convierte en puente largo ya que muchos harán vacaciones también el viernes. De hecho en Cataluña ocurrirá eso precisamente, pero debido a que el 26 de diciembre es San Esteban y es festivo en esta comunidad.