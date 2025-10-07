Se viraliza el enfrentamiento de Chueca y Paula Ortiz por hacer del pregón de Zaragoza un mitin del PSOE

El polémico pregón de las Fiestas del Pilar en Zaragoza de este año sigue dando que hablar. Son muchos los vídeos que han circulado en las redes sociales desde el pasado sábado, incidiendo en el cambio de expresión facial de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca (PP), al escuchar la arenga socialista que pronunció la cineasta Paula Ortiz, en el momento de pronunciar el pregón.

La alcaldesa de Zaragoza se mantuvo en un silencio discreto hasta este lunes, cuando al ser preguntada por el polémico pregón –viral en redes por la propia expresión sorpresiva de la regidora–, opinó que Ortiz había sido «poco elegante» al aprovechar la invitación del consistorio para criticar la sanidad, la educación y avivar la polémica sobre Gaza. Unas declaraciones que fueron contestadas por la cineasta en una entrevista a Cadena Ser al opinar que lo que «no era elegante» era tratar de limitar la libertad de expresión.

«Afear, apostillar o recriminar el discurso de personas que están invitadas al balcón es impropio de una buena anfitriona», señaló a la alcaldesa. Ante una polémica que iba a mayores, Chueca decidió llamar a Ortiz y, según han expresado fuentes municipales, han firmado la paz entre ellas, considerando que «de lo que hay que hablar es de las Fiestas del Pilar».

Ahora bien, el PSOE en Zaragoza busca seguir sacando más rédito político al pregón, y ha anunciado que propondrá la reprobación de la alcaldesa. Lo ha hecho la portavoz del grupo municipal, Lola Ranera, que considera las declaraciones a toro pasado de la alcaldesa como un «ataque» al sector cultural.

¿Qué dijo Paula Ortiz en el pregón?

¿Qué es lo que dijo exactamente Paula Ortiz en el pregón? «Hoy aquí todos somos una, a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, casas de juventud, médicos en los hospitales», unas palabras desafiantes ante la regidora que les había invitado para mostrar la fortaleza del cine aragonés, y cuyo protagonismo aprovechó como un mitin del PSOE contra las políticas llevadas a cabo por el PP no sólo en el Ayuntamiento sino en el Gobierno de Aragón, respecto a Sanidad y Educación.

«A pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza», añadió Ortiz, luciendo ella y el resto de los pregoneros un pin de la bandera de Palestina. Y no sólo eso, entre las 35.000 personas que estaban escuchando el pregón, se desplegó una pancarta gigante que decía «NI UN RESPIRO AL SIONISMO».

¿Por qué fue Ortiz pregonera?

Desde la derecha, muchos se están preguntando por qué Paula Ortiz fue invitada a pronunciar el pregón de las Fiestas del Pilar por el PP cuando es conocida su tendencia política a fin al PSOE, en un momento de máxima tensión política.

La invitación de Chueca a Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero –las tres personas que tomaron la palabra–, junto con Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y Pepe Lorente, tenía como intención hacer brillar el buen momento que atraviesa el cine aragonés, al obtener 23 nominaciones en la última edición de los Premios Goya.

Desde el Ayuntamiento consideraron que era una ocasión perfecta para promocionar además el Distrito 7, considerado como la nueva ciudad del cine, que el próximo año entrará en funcionamiento con cuatro platós de rodaje y dos salas de exhibiciones para convertir a la capital aragonesa en una potencia de esta industria cultural.

Sin embargo, lejos de hablar del cine, tanto el pregón como la tradicional ceremonia de distinciones y medallas previa, se han convertido en una batalla política e ideológica.

El PP permitió con su abstención que fuera nombrada Hija Predilecta Casa de Palestina, la entidad fundada y liderada por Ibrahim Avayat, un terrorista deportado por Israel en 2002, que nunca se ha arrepentido de su pasado y cuya entidad celebró la masacre del 7 de octubre de 2023, como el día en que «el mundo se unió» a los palestinos.

Vox no sólo votó en contra de conceder el título, sino que se ausentaron en el momento de la entrega de la distinción, lo que les está planteando a los de Abascal si apoyar la reprobación presentada por el PSOE. De momento, Vox ha exigido a Chueca que rectifique el «error» y declare a Avayat persona «non grata».