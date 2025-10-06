Vox exige a Chueca declarar persona ‘non grata’ al terrorista líder de Casa Palestina deportado por Israel

Este lunes, VOX ha reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por Natalia Chueca (PP), que declare persona non grata a Ibrahim Abayat, portavoz y fundador de la Casa Palestina de Aragón, que el sábado pasado recibió el título de Hija Predilecta de Zaragoza con la abstención del PP. Lo ha hecho en Zaragoza, ante la sede de la entidad, donde ha desplegado un cartel reivindicativo con el rostro de Avayat y el logo de Fatah.

Abayat es un terrorista islamista deportado por Israel en 2002 por su vinculación con las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa –consideradas uno de los brazos armados de Fatah, sin una estructura jerárquica–. Hay que tener en cuenta además que hasta la fecha, Abayat tampoco ha condenado públicamente su pasado terrorista, una participación por la cual la izquierda radical lo considera «un referente de la lucha palestina».

Ante este despropósito donde Chueca terminó por alabar la labor de Casa Palestina en su discurso, Vox optó por ausentarse de la ceremonia el pasado sábado, cuando se le hizo entrega de la distinción, para no participar el «blanqueo del terrorismo». Un gesto con el que los de Abascal han lamentado que tanto «las distinciones como el buen nombre de la ciudad, se han visto empañados».

Hay que recordar que el PP podía haber evitado la concesión convocando un pleno extraordinario, como así se lo solicitó Vox tras la exclusiva de OKDIARIO, pero finalmente optaron por «no alimentar más la polémica», según explicaron fuentes de la formación popular, que reconocen así mismo el malestar generado dentro del partido por «no haberse abstenido desde el primer momento en la votación de la propuesta», haciendo posible que Zaragoza en Común (ZeC) –los homólogos de Ada Colau– sacaran adelante la distinción con los votos a favor del PSOE y la negativa de Vox.

Ahora el líder autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, ha dado un paso más a fin de «rectificar esta afrenta enorme y la humillación para los zaragozanos», pidiendo la declaración de persona non grata para Avayat quien este lunes se ha mostrado muy violento contra los de Abascal y con nuestro medio ante las cámaras por haber denunciado públicamente la situación.

Nolasco ha recordado que la declaración de persona non grata es una figura que ya propuso el PP en el año 2015 contra el actor Willy Toledo, en una legislatura en la que el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, era concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. «Por tanto, también se puede nombrar persona non grata a un terrorista para que reparen el error», ha exclamado.

El de Vox ha señalado que en el momento de la ceremonia, la alcaldesa Natalia Chueca «ni siquiera entregó el título de Hija Predilecta a la Casa Palestina porque sabe que tiene mala conciencia».

Según pudo saber OKDIARIO, desde la alcaldía se pactó con Zaragoza en Común (ZeC) –quienes propusieron a la entidad como Hija Predilecta– que no fuera a recogerlo Avayat «para evitar la foto», teniendo en cuenta que algunos de los galardonados con la misma distinción tampoco estaban de acuerdo con compartir distinción con el premiado. Un hecho que se puso en evidencia en el momento de los aplausos, cuando Casa Palestina recibió una leve ovación de la que no formaron parte la mayoría del público asistente.

«No sé hasta qué punto está desnortado el PP. Permite que esta Casa Palestina, cuyo presidente es un terrorista, reciba el título de Hijo Predilecta con su silencio cómplice y abstenciones», ha insistido Nolasco, desde en las puertas de la Casa Palestina de Aragón, acompañado de los diputados Santiago Morón, David Arranz y Carmen Rouco.