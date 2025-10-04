Chueca alaba a Casa Palestina, Hija Predilecta de Zaragoza, fundada por un terrorista

A sólo tres días del aniversario de la matanza de judíos por el grupo terrorista Hamás, el Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por Natalia Chueca, ha consumado la concesión del Título de Hija Predilecta de la ciudad a Casa Palestina, una entidad que celebra el 7 de octubre como un punto de inflexión a favor del estado palestino y cuyo fundador, Ibrahim Avayat, es un terrorista islamista deportado por Israel en 2002 por su vinculación con las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa.

El PP y ZeC con Casa Palestina

El PP podía haber evitado la concesión convocando un pleno extraordinario tras la exclusiva de OKDIARIO, pero finalmente optaron por «no alimentar más la polémica», según explican fuentes próximas a la formación, que reconocen el malestar generado dentro del partido por «no haberse abstenido desde el primer momento en la votación de la propuesta», haciendo posible que Zaragoza en Común (ZeC) –los homólogos de Ada Colau– sacaran adelante la distinción con los votos a favor del PSOE y la negativa de Vox.

Al mismo tiempo que desde el equipo de Gobierno reconocen que «faltó trabajo de investigación». Pese a todo, los populares han decidido no dar marcha atrás y mantener la entrega de la distinción a Casa Palestina hasta el punto de terminar alabándola «por la representación del pueblo palestino que hacéis en la ciudad», tal y como ha expresado la alcaldesa Natalia Chueca, a quien se le ha visto incómoda durante la celebración del acto.

Según ha podido saber OKDIARIO, para evitar que Ibrahim Abayat apareciera fotografiado este sábado en el Ayuntamiento y que «resultara embarazoso» para otros galardonados –que ya habían manifestado su disconformidad con este nombramiento-, desde la alcaldía y Zaragoza en Común (ZeC) han pactado que la recogida del título y del discurso no corriera a cargo de Abayat y fuera, en su lugar, una mujer palestina.

De tal manera, Abayat no ha acudido a la cita, aunque su labor al frente de la entidad sí ha sido reivindicada en los discursos tanto por ZeC como por la representante de la entidad. Unos discursos que no han recibido el aplauso unánime de los que se encontraban en la sala.

Hay que tener en cuenta además que hasta la fecha, Abayat tampoco ha condenado públicamente su pasado terrorista en las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una participación por la cual la izquierda radical lo considera «un referente de la lucha palestina».

Vox: «No al blanqueo del terrorismo»

Por su parte, Vox ha optado por ausentarse para no participar el «blanqueo del terrorismo» abandonando la sala hasta que ha terminado el turno de Casa Palestina. Un gesto con el que los de Abascal han lamentado que tanto «las distinciones como el buen nombre de la ciudad, se han visto empañados».

Vox ha aludido este sábado ante los medios de comunicación las recientes informaciones recogidas por OKDIARIO para denunciar públicamente la concesión. «Esta situación involucra a todos los miembros de la Casa Palestina, por eso creemos que no es merecedora en absoluto de este reconocimiento. Y lamentamos profundamente que por parte del equipo de gobierno, por parte del PP y de Alcaldía, se haya permitido con su abstención el nombramiento de Casa Palestina como hija predilecta de Aragón».

«No compartimos en absoluto que la ciudad de Zaragoza entregue ese título honorífico de Hija Predilecta a una entidad que apoya actos terroristas», ha denunciado Julio Calvo, portavoz del grupo municipal Vox.

«En primer lugar, porque se está incumpliendo total y absolutamente el reglamento de distinciones y honores. En la Casa Palestina de Aragón no concurre ninguna de las circunstancias que le acreditarían para ser elegida hija predilecta», aseguró el portavoz de Vox esta mañana.

«Está claro que ha sido una provocación por parte de Zaragoza en Común (ZeC), en las actuales circunstancias, y es un intento de instrumentalización política por parte de la izquierda. Este nombramiento enturbia un acto protocolario que ocurre todos los años aquí, en el Ayuntamiento, y que tendría que quedar al margen de controversias políticas», ha denunciado.