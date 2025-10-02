Las fiestas del Pilar indignan a la izquierda, que hará un pregón paralelo propalestino y «sin curas»

La programación de estas fiestas del Pilar han indignado a la extrema izquierda hasta el punto de organizar un pregón paralelo el próximo sábado «pro Palestina y sin curas». El adalid de la iniciativa ha sido Radio Topo, afín a las soflamas comunistas, y se celebrará en el barrio de la Magdalena, coincidiendo con el pregón oficial que dará comienzo en el balcón del Ayuntamiento el próximo día 4 de octubre.

En el pregón de este año, el Ayuntamiento pondrá en valor la industria del cine y los artistas aragoneses, contando con la presencia de Javier Macipe, Pilar Ortiz, Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y Pepe Lorente, como pregoneros.

Por contra partida, el cartel antipregón de este año lo protagoniza el sacerdote que dará un concierto de música electrónica en la plaza del Pilar, el próximo viernes y que será el pistoletazo de salida a estas fiestas. La participación del padre Guilherme ha desatado la ira de la ultraizquierda hasta el punto de incluir como mofa a San Agustín en el cartel.

Alineados con el mensaje propalestino, han incluido al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, así como al ciclista Perico Delgado –por sus críticas contra el boicot de la Vuelta Ciclista– y al rapero Kase.O a quien ahora el sector más radical de la izquierda también lo tacha de traidor, por no haber cancelado sus actuaciones en aquellos festivales en los que tenía como patrocinador a un fondo israelí.

La inclusión del rapero zaragozano en el cartel ha despertado su indignación hasta el punto de denunciarlo en redes. «Toda la vida rimando para el pueblo y por una cagada aquí estoy entre fascistas y sionistas. Lo que se puede llegar a hacer por un poco de atención. Buscaos otro enemigos», había escrito en una publicación en redes que después ha borrado.

Por su parte, la radio ha aclamado que quieren unas «fiestas desde abajo, sin filtros, sin patrocinadores ni censuras. Fiestas que no nos digan cómo bailar ni qué pensar. Y por su puesto, ¡fiestas sin curas!».

«¡Sin curas!»

Sin duda, la contratación del padre Guilherme está despertando ampollas entre los sectores de la izquierda más radical. Por primera vez en la historia de Zaragoza, la ciudad acogerá un evento multitudinario patrocinado por el Ayuntamiento en defensa de la vida y la familia. El escenario será imponente, puesto que se celebrará en la plaza del Pilar, la plaza más grande de Europa. Además, la recepción por parte del público joven se espera que sea todo un éxito.

De momento, el número de suscripciones para asistir al encuentro previo con el sacerdote está batiendo récords hasta el punto que el Ayuntamiento ha cambiado de sala y se celebrará en la más grande, dado que se ha triplicado el número de confirmaciones previstas, alcanzando la cifra de las 1.500 suscripciones.

Hay que tener en cuenta que el padre Guilherme tiene una media de más de 83.000 oyentes mensuales en Spotify y más de un millón y medio de seguidores en Instagram. Su actuación se enmarca en una gira internacional que ha llevado a este artista portugués tocar en el famoso club Hï Ibiza y en Sevilla. Su popularidad la alcanzó en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) el pasado 2023 en Lisboa, donde pinchó ante 1,5 millones de jóvenes. Después de su cita en Zaragoza, antes de acabar el año le espera Roma, Eslovaquia, Madrid, Bogotá, México, Cancún, Santiago de Chile…

De ahí que en el cartel anti pregón de la izquierda en estas fiestas del Pilar también aparezca la alcaldesa Natalia Chueca a quien se le tilda de haber cedido a las presiones de Vox para celebrar este concierto, por formar parte de una de las condiciones para sacar adelante los presupuestos de este año al incluir una partida presupuestaria de 50.000 euros para hacer un evento cultural provida.

«No es un acto religioso, aunque el protagonista sea un sacerdote. La izquierda no puede ser más sectaria. Si les molesta, lo estamos haciendo bien. Quieren silenciar a los zaragozanos católicos», se ha sostenido Eva Torres, una de las ediles de Vox e impulsora del concierto, quien además señala que aunque la partida era de 50.000 euros, «no significa que ese haya sido el caché del artista».

Por su parte, la concejal de Cultura, Sara Fernández, ha recordado a la izquierda que durante el mandato de Zaragoza en Común (ZeC), «utilizaron el centro Luis Buñuel para traer a un terrorista condenado del GRAPO, o el Centro Cívico Río Ebro para una charla con las madres de Alsasua, como familiares de jóvenes que fueron condenadas por atentado a la autoridad tras apalear a dos Guardias Civiles».