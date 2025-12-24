Homenaje a los últimos habitantes de la pequeña y mágica isla de los dragones del Mediterráneo, que tiene una longitud de 3.200 metros, una anchura de 500 y una extensión de 908 hectáreas. Sa Dragonera está situada en el extremo occidental de la isla de Mallorca, de quien la separa un pequeño canal de 800 metros de anchura.

Allí, donde los atardeceres son un monumento a la belleza, han residido durante diez años Tomeu Trobat y Antònia Salvà, los garriguers (guardabosques) y últimos habitantes de la isla.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, los ha acompañado en un emotivo paseo donde los protagonistas han explicado cómo era la vida y las costumbres en la pequeña isla, así como múltiples anécdotas de su emotivo paso por ella, que quedará registrado en un documental.

«Desde el Consell queremos rendir un homenaje a estos últimos habitantes de la isla, no sólo por el valor histórico de la memoria, sino también para enaltecer el trabajo de garriguer (guardabosque), que en Mallorca en las possessions era habitual y muy preciado», ha destacado Bestard.

Este 2025 que ahora acaba el Consell de Mallorca ha celebrado los 30 años de la creación del Parque Natural de Sa Dragonera. Por ello, se han llevado a cabo toda una serie de actos simbólicos, como la izada de banderas que hicieron los piragüistas Joan Toni Moreno y Marcus Cooper; un homenaje al halcón marino con visitas programadas de escolares y también con diferentes proyectes de mejora, como el nuevo mirador de La Miranda.

Fue en 1987 cuando el Consell de Mallorca compró la isla de Sa Dragonera, situada en el extremo occidental de Mallorca y la incluyó en la relación de fincas públicas de la institución.

Más tarde, concretamente en 1995, el Govern mediante el Decreto 7/1995, de 26 de enero, la declaró parque natural, junto con las islas des Pantaleu y Sa Mitjana, protegiendo para las generaciones futuras su rica biodiversidad y belleza paisajística.

El Parque Natural de Sa Dragonera dispone actualmente de una superficie protegida de 274 hectáreas terrestres. Además, se integran otras figuras de protección comunitarias, como la Red Natura 2000, a causa de la prominente biodiversidad de especies.

También se ha reforzado la protección de la fachada sumergida, tanto de las aguas interiores como de las exteriores que rodean la isla y ha sido declarada reserva marina.