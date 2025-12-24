Melilla ha abierto, por fin, al 100% este mes de diciembre el nuevo Hospital Universitario que inauguraron Pedro Sánchez y Mónica García el pasado mes de junio. La puesta en marcha del nuevo hospital y el traslado desde el antiguo Hospital Comarcal se ha alargado 6 meses y medio. El nuevo hospital nace con polémica. «No hay médicos suficientes ni ofrece las especialidades necesarias para evitar que los melillenses tengan que seguir huyendo a la península o a la sanidad privada», coinciden usuarios y personal sanitario consultado por OKDIARIO en la propia Melilla.

El nuevo hospital no ofrece todas las especialidades de la cartera del Sistema Nacional de Salud que debería ofrecer un centro de sus características y abre con la «sangrante falta de médicos», en palabras del presidente del Colegio de Médicos de Melilla, que tiene la ciudad autónoma. Su puesta en marcha deja una segunda polémica: ¿Qué hacer con el antiguo Hospital Comarcal?

El hospital ha tardado 14 años en construirse. «Llega tarde y mal. Esto es una barbaridad. Lo que está soportando el pueblo de Melilla no tiene nombre», asegura un vecino de la ciudad autónoma. Los melillenses con los que hemos hablado tienen claro que «el nuevo hospital va a solucionar muchas cosas», pero también tienen claro que es un parche para el problema de fondo: «Ni mucho menos va a solucionar el colapso sanitario de Melilla».

Especialidades básicas

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente del Ministerio de Sanidad, culminó el pasado 16 de diciembre la mudanza del viejo Hospital Comarcal al nuevo Hospital Universitario con el traslado de las Urgencias. En la inauguración, el pasado 2 de junio, el presidente Sánchez aseguró que la inversión en sanidad en España se había incrementado con él en un 30%. INGESA afirma que el hospital de Melilla funciona a pleno rendimiento. Sanidad no cuenta que muchas de las especialidades que estaban previstas siguen sin estar disponibles. Los profesionales sanitarios denuncian que no cuenta con los medios para funcionar al 100%.

«El nuevo Hospital Universitario no cuenta con toda la cartera de servicios», señalan los médicos consultados. Jesús Romero Imbroda, especialista en Neurología y CEO de la clínica Imbrain de Melilla, enumera algunas de las carencias del nuevo centro: «Radioterapia no tiene. Tampoco tiene medicina nuclear. Tampoco dispone de PET-TAC, que es una prueba que cada vez se utiliza más, no solo en proceso oncológico, sino también en enfermedades neurodegenerativas. Tampoco tiene hemodinámica para atender tanto la isquemia cardíaca haciendo angioplastia o implantación de stent como para hacer trombectomía. No tiene unidad de ictus. Tampoco tiene tratamiento de fertilidad que está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud».

La falta «sangrante» de médicos hace mella, dice Justo Sancho-Miñano, ginecólogo y presidente del Colegio de Médicos de Melilla. Es una de las razones por las que el viejo Hospital Comarcal no va a seguir siendo hospital, pese a la falta de especialidades. Si no los hay en el nuevo centro sanitario, imposible que los haya en el antiguo.

Hospital Comarcal

Nadie sabe qué pasará con el antiguo hospital. La ciudad autónoma ha pedido convertirlo en una residencia de estudiantes. «Yo lo dejaría como hospital bien para pediatría o para algunas otras cosas», señala un ciudadano que celebra que, con el cierre de la frontera con Marruecos, ya no se colapsan los centros sanitarios melillenses con los marroquíes que cruzaban la frontera para ser atendidos por la sanidad española.

El doctor Justo Sancho-Miñano sugiere que no debería abandonarse el edificio y cree que sería una magnífica oportunidad de hacer un Zendal [por el Hospital Zendal de Ayuso en Madrid construido durante la pandemia] en Melilla: «Habría que hacer algo para que, en el caso de que volviéramos a vivir una situación como la de 2020 con el Covid, no nos viéramos comprometidos y pudiéramos tener más holgura a la hora de atender situaciones de emergencia».

Un vecino de Melilla augura que quedará abandonado como muchos cuarteles: «Me temo lo que va a pasar allí. Se ha dejado un material importantísimo y caro. El hospital se quedará con un guarda jurado y entonces pasará como con los acuartelamientos que se abandonaron. Pusieron un guarda jurado y a las 48 horas todo había desaparecido».