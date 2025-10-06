El líder de Casa Palestina y terrorista de Fatah identificado por OKDIARIO increpa a Vox: «¡Fascistas!»

Este lunes se ha producido un fuerte enfrentamiento verbal entre Casa Palestina y Vox en la calle Tarragona de Zaragoza, sede de la entidad. A sólo un día del aniversario de la matanza de Hamás que desencadenó el conflicto armado entre Gaza e Israel, por la liberación de los rehenes capturados por los terroristas, las tensiones en la capital aragonesa son palpables.

En las imágenes captadas por OKDIARIO, se puede observar cómo el líder de la Casa Palestina, Ibrahim Avayat, se acerca e increpa a los miembros de Vox, llamándolos «terroristas» y «asesinos», después que los de Vox se negarse a hacer Hija Predilecta de Zaragoza a Casa Palestina y recriminasen la posición de los populares al «blanquear el terrorismo», otorgando este título a una entidad que no ha condenado la masacre.

Una distinción que finalmente fue concedida a esta entidad por parte del Ayuntamiento, gracias a que el PP decidió mantener su abstención y no convocar un pleno extraordinario que revocase el nombramiento tal y como le exigía Vox , tras destapar OKDIARIO que el líder palestino es un terrorista deportado por Israel que nunca se ha arrepentido de su pasado y que justifica la actuación de Hamás el 7 de octubre.

Los de Vox manifestaron su rechazo a la posición adoptada finalmente por el PP y el sábado pasado se ausentaron en el momento de la entrega de la distinción del título. Este lunes, el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que declare persona non grata a Ibrahim Avayat, el presidente de Casa Palestina.

Lo ha hecho ante la sede de Casa Palestina en lo que ha terminado por convertirse un tenso momento cuando miembros de la entidad con banderas palestinas se han acercado hasta los medios de comunicación para increpar a Vox: «¡Fuera de nuestro barrio!». Los de Vox han permanecido junto a los medios de comunicación mientras rodeaban a Nolasco, David Arranz, Santiago Morón y Carmen Rouco –diputados de las Cortes de Aragón–, quienes han expresado que «este barrio también es nuestro».

Hay que tener en cuenta que Casa Palestina que fundó y preside Avayat celebró el atentado de Hamás contra Israel del 7 de octubre como el día que «el mundo se unió con nosotros», tal y como muestra en uno de los vídeos divulgados por la entidad. Así como en la recogida de la distinción, ni tan siquiera expresaron unas palabras de solidaridad por las víctimas de aquella masacre.

«¡Sois unos asesinos, defendéis el sionismo!», ha gritado Avayat este lunes refiriéndose a Vox. Junto a él, varios miembros afines a la entidad mostrando el título de Hija Predilecta, coreaban al grito de «terroristas» y «asesinos» a los de Abascal.

En un tenso cara a cara vivido, el líder de Vox, Alejandro Nolasco, ha contestado a Avayat que «el nunca ha matado a nadie y que no defiende la violencia. Yo no soy terrorista». Por su parte, Avayat ha reconocido ser de Fatah, justificado su pasado por «su tierra y su causa»: «Yo no soy terrorista, soy defensor de la libertad», ha señalado, mientras otros miembros de la entidad se llevaban del brazo al líder palestino. OKDIARIO ha brindado los micrófonos a Avayat, pero él los ha declinado arremetiendo contra nuestro diario.