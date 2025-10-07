Adiós al gotelé: el trucazo de Leroy Merlin para eliminarlo sin obras ni complicaciones

El trucazo de Leroy Merlin para eliminar el gotelé te cambiará la vida, sin obras ni complicaciones te ayudará a acabar con él. Este elemento decorativo se hizo muy popular en los años 90, era una manera de conseguir darles a las casas un acabado uniforme cuando los métodos de construcción no eran los más perfeccionistas. A los constructores les servía para eliminar alguna irregularidad que habría podido quedar en la pared y a los que vivían en las casas, les permitía tenerlas en perfectas condiciones durante más tiempo.

Se dejaba atrás un papel pintado que requería sus cuidados, en especial ante algunos enemigos como la humedad o cualquier irregularidad provocada por una puerta o un mueble que podría dañarlo. Llegaba el gotelé para dar un estilo totalmente nuevo a unas paredes que seguían siendo de color blanco, pero con esas gotitas que se convertirían en las mejores aliadas de un día a día en el que podría acabar siendo el que marque una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que tenemos que llevar a nuestra casa de los 90 al 2024, Leroy Merlin nos lo pone fácil.

El gotelé tiene los días contados

Cualquier casa de segunda mano o piso construido o reformado en los 90, tendrá gotelé. Podemos necesitar quitarlo para disfrutar de la casa en este momento, para ver llegar estos detalles que la convertirán en una opción de lo más recomendable para todos. Sin duda alguna, tenemos por delante, algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos podido disfrutar.

Descubre las paredes sin gotelé, sin necesidad de obras. Lo que se solía hacer es hacer unas obras que consisten en lijar las paredes o añadir masilla hasta que se consiga volver a ponerlas lisas. Es un proceso que puede salir caro, especialmente si tenemos que dejarlo en manos de un profesional, que será la única manera en la que nos quede bien.

De tal forma que para conseguir el diseño que queremos nos puede costar un dinero de más que deberíamos tener en nuestro poder. Habrá llegado ese momento de introducir algunos elementos que serán fundamentales y que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos.

Leroy Merlin tiene el trucazo para eliminar el gotelé

Los expertos en bricolaje, Leroy Merlin tienen todo lo necesario para que acabemos de una vez por todas con las obras. Quitaremos el gotelé con un producto de fácil aplicación que puede solucionarnos más de un problema, es cuestión de ponerse manos a la obra con ello.

El papel pintado de Leroy Merlin es el mejor aliado para quitar el gotelé, podrás eliminarlo con una espátula y aunque te haya quedado irregular, con este papel te quedará de lujo. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia.

Tal y como nos indican estos expertos, hay un tipo de papel el de base TNT o textil, ideal para este tipo de tareas: «Solo tienes que aplicar cola adhesiva sobre la pared, sin necesidad de preparación previa ni de encolar también el papel. Y retirarlo es aún más fácil: cuando desees cambiarlo se despegará de una pieza sin dejar restos en la pared; aunque, con su calidad y resistencia al desgaste, seguro que lo disfrutas durante muchos años».

No sólo es fácil de aplicar: «¿Quieres saber por qué el papel pintado vinílico es el más demandado? La diferencia está en la capa impermeable que lo recubre, haciéndolo 100% lavable y altamente resistente al calor, la humedad o el desgaste». Es un elemento resistente a prueba de niños y de todo tipo de incidentes. Este modelo que imita la rafia tiene un toque natural i luminoso ideal para espacios pequeños.

Teniendo en cuenta que, además: «Cualquier papel pintado se puede ensuciar. Éste, además, se puede lavar. Su composición te permite limpiarlo sin riesgos utilizando una bayeta húmeda, agua y jabón neutro, sin raspar. Así lo dejarás como nuevo, para seguir dando estilo a tu hogar».

Leroy Merlin también se cura en salud y nos ofrece: «Es importante que el papel no se deteriore con el desgaste o las rozaduras. Pero igualmente importante es que sus colores y motivos también se mantengan intactos con el paso del tiempo. Y esto se consigue eligiendo un modelo que, como este, resiste a la incidencia de los rayos solares, conservando su diseño original exactamente como tú lo elegiste».

Este diseño atemporal es el que estás buscando para tu día a día, seguro que le acabará dando a tu casa, el acabado que necesita, rescatándola directamente de los 90 para traerla al siglo XXI. Esta forma de quitar el gotelé puede cambiarte la vida, es fácil, rápida y duradera.