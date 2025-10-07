Los biólogos alertan: desaparece el 83% de las gaviotas de uno de los Parques Nacionales más importantes de España

La costa atlántica española se enfrenta a una crisis ambiental que amenaza a una de sus especies de aves más representativas. En un enclave natural considerado patrimonio de la biodiversidad marina, la población de gaviotas ha caído en picado en apenas dos décadas.

El último censo, según informa La Voz de Galicia ofrece cifras tan alarmantes que científicos y conservacionistas reclaman medidas urgentes para evitar un desenlace irreversible.

Declive del 83% de las gaviotas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas, que incluye archipiélagos emblemáticos como las Cíes, ha sido testigo de una regresión histórica de la gaviota patiamarilla (Larus michahellis).

Según datos recogidos por el biólogo Ignacio Munilla en la plataforma Mar de Aves, las islas Cíes han perdido el 92% de sus parejas reproductoras desde 2004. En aquel año se contabilizaban más de 15.500, mientras que en el recuento de 2024 apenas superaban las 1.300.

La caída ha afectado a todas las islas del archipiélago: San Martiño registró una reducción del 95%, Monteagudo perdió el 92% y O Faro el 85%. Estas cifras reflejan una tendencia que no se limita a las Cíes, ya que otras colonias como la de la ría de Arousa también han sufrido descensos de hasta el 60%.

En conjunto, la población de la especie en el parque nacional se ha reducido un 83% en veinte años.

Causas de la desaparición de la gaviota patiamarilla en Galicia

El origen de esta crisis sigue siendo incierto. Munilla apunta a una combinación de factores, entre ellos una baja natalidad y la aparición de enfermedades debilitantes en los adultos.

En los primeros años 2000, la disminución se relacionó con el cierre de vertederos y el impacto del vertido del Prestige, pero la persistencia del declive indica que existen problemas más profundos.

A esta incógnita se suma que fenómenos similares se observan en otros países europeos, como Reino Unido, donde las poblaciones de gaviotas han descendido un 75% en las últimas décadas.

La ausencia de una investigación oficial en España preocupa a los expertos, que piden un plan de conservación específico para frenar la tendencia.

Reclaman protección legal para la gaviota patiamarilla en Galicia

La Sociedad Gallega de Historia Natural (SGHN) ha solicitado a la Junta de Galicia que la gaviota patiamarilla sea incluida en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

Pese a que la petición fue presentada hace más de un año, la administración autonómica aún no ha dado respuesta.

Actualmente, la especie está catalogada como «vulnerable» por BirdLife International y figura como «casi amenazada» en el Libro Rojo de las Aves de España de 2015.

Sin embargo, los conservacionistas advierten que la gravedad de la situación justifica medidas de mayor alcance, entre ellas prohibir la eliminación de nidos en edificios.

Importancia de las gaviotas en el ecosistema costero y marino

Las gaviotas desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas marinos y terrestres. Investigaciones lideradas por Emilio Manuel Fernández, catedrático de la Universidad de Vigo, destacan su papel en el control de insectos y roedores, la limpieza de residuos naturales y la transferencia de nutrientes entre el mar y la tierra.

Además, actúan como reguladoras de las poblaciones de estrellas de mar y depredadoras de almejas, lo que las convierte en un eslabón fundamental para la pesca y el equilibrio costero.

Su desaparición masiva amenaza a la biodiversidad del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y a la sostenibilidad económica de la ría de Vigo.