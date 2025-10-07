El truco fácil y casero para que no se salga el agua del cazo cuando está hirviendo: funciona

Evitar que se salga el agua del cazo cuando está hirviendo es algo que funciona y que puede convertirse en algo que realmente nos sacará de más de un apuro. Deberemos empezar a utilizar este tipo de trucos que realmente pueden sacarnos de más de un apuro, es cuestión de ponernos manos a la obra con ellos, de tal forma que acabaremos consiguiendo aquello que deseamos y más. Uno de esos trucos que puede darnos más de una sorpresa realmente sorprendente. Esta agua del cazo que puede llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabará marcando estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Funciona de verdad este truco fácil y casero

Este es el truco que hará que el agua no se salga cuando el cazo está hirviendo

Este truco que llega de las redes sociales consiste en una ley física que nunca falla, el agua y el aceite jamás se mezclan. Es tan sencillo, como colocar un poco de aceite en el borde de la olla, empapa una servilleta y recorre el borde de la olla con este aceite que es la clave para evitar que el agua hirviendo se salga del cazo.

Los expertos de Chovi nos indican la forma correcta de hervir cada alimento, con unos tiempos que ahora que sabemos que el agua no va a salirse mientras se cocina serán importantes:

Las hortalizas y pescados necesitan entre 10 y 20 minutos para cocerse, según su tipo y tamaño.

Para las carnes el tiempo es superior. Una cocción a fuego lento y prolongada ayuda a que la carne quede mejor.

Tapa la olla y evitarás perder las vitaminas de los alimentos mientras se cuecen.

Poner la cantidad de agua necesaria. Si utilizas mucha agua, la ebullición tardará más y los nutrientes se perderán fácilmente.

Es importante quitar la espuma que sube a la superficie al hervir. Esta espuma contiene todas las impurezas de los alimentos y pueden estropear el sabor de nuestro plato.

Un clásico de esta agua que hervimos con especial cuidado son esos huevos que nos sirven para ensaladas y una gran variedad de platos que pueden marcar la diferencia con este huevo que puede darle el plus de proteína que necesita. Siguiendo con los mismos expertos:

Pon agua a hervir en una cazuela pequeña, y una vez el agua esté hirviendo, mételo. Añade una cucharada pequeña de sal para que luego sea más fácil de pelar. Deja el huevo hervir durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo sácalos del fuego y enfríalos bajo el grifo. Pélalos ¡y listo!

Puedes hacer desde deliciosos huevos rellenos, con esta base, partidos por la mitad, con la yema en un bol mezclada con el atún y la mayonesa. Así de fácil es crear uno de esos platos sencillos y deliciosos que no pueden faltar en ninguna casa. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que nos marcará de cerca a la hora de cocinar.

Sin miedo a que el agua se salga de la cacerola tenemos la base para cocinar huevos, pasta, hortalizas o cualquier otro alimento que nos guste.