Adiós a las casas de siempre: el truco de una arquitecta para tener la casa a 20º sin poner la calefacción
Hay un truco de una arquitecta para tener la casa a 20º sin poner la calefacción que puede hacernos despedir realmente de las casas de siempre. Necesitamos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden llegar ante un elemento que puede convertirse en una dura realidad. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.
El gasto energético de las casas es algo que puede acabar siendo lo que nos dará más de un giro destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar generando más de una sorpresa a la hora de construir este tipo de elemento que será lo que realmente nos dará más de un cambio que puede acabar generando más de un ahorro. Con mucho menos de lo que tendríamos por delante, es importante conocer las alternativas a las casas convencionales y lo que podemos conseguir con la ayuda de un giro radical que acabará siendo de forma ejemplar.
Las casas de siempre se despiden por completo
Tal y como se ha construido hasta ahora puede cambiar por momentos, volvemos al pasado y lo hacemos en busca de una eficiencia energética que puede ser posible con los costes actuales. Las casas de antaño de paredes de piedra y unas buenas ventanas, en aquellos tiempos, de madera, quizás son más eficientes que las de ahora.
Los materiales han perdido esa capacidad de mantener la temperatura constante en el interior de unas viviendas en las que todo puede acabar siendo posible. Pequeños detalles que acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca con ciertas novedades que acabarán siendo esenciales.
La arquitectura eficiente es lo que acabará haciéndonos pensar en este tipo de elementos que pueden llegar de forma constante. Un cambio de tendencia que puede ser la que nos hará pensar en una eficiencia importante que puede acabar siendo clave.
Será el momento de pensar en una forma de construir y de reformar las casas que pueden acabar generando lo que necesitamos en estos días en los que cada elemento acabará contado con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos.
Este es el truco de una arquitecta para tener la casa en 20º
La casa en 20º puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede acabar siendo esencial. Un cambio que puede ser el que nos marcará en estos días, una novedad que puede acabar siendo esencial en estos momentos.
Tal y como nos explican los expertos de Nedgia: «Las Passive Houses son viviendas que, desde su concepción arquitectónica, consideran cuidadosamente factores como la orientación y localización, el diseño de los espacios, la circulación del aire, la superficie acristalada y la utilización de materiales de alta calidad. Todo ello con el objetivo de garantizar un adecuado aislamiento y, de esta forma, conseguir importantes ahorros energéticos. La Passivhaus Institut es la institución alemana que ha sentado el estándar de construcción que hoy conocemos como certificación Passivhaus y que se ha extendido por todo el mundo. Berthold Kaufmann, científico senior de dicha Institución afirma: “La idea es que el ahorro de energía no debe ser solo cosa del usuario, sino que es algo técnico que puede y debe resolverse con los componentes de la arquitectura y a través de conocimiento técnico”. Reducir el consumo de energía no debe depender únicamente de que nos abriguemos más en invierno, bajemos el termostato o pasemos calor en verano: la arquitectura puede y debe ayudar. Siguiendo los principios básicos del estándar Passivhaus, como el estudio de la orientación solar y las condiciones climáticas del entorno y con un buen aislamiento térmico conseguiremos reducir la huella de CO2 de la edificación al mínimo».
Las características de estas casas son uno de los elementos que hacen que sean especialmente eficientes, siguiendo con los mismos expertos:
- Diseño bioclimático: Un correcto diseño de partida antes de realizar una obra nueva, o un estudio detallado de las opciones disponibles (en una rehabilitación) teniendo en cuenta factores como orientación, protección solar, compacidad, etc.
- Aislamiento térmico: Utilización de espesores con mayor aislamiento térmico que los indicados por la normativa, dado que protegen mejor del calor y del frío. Así conseguimos reducir al mínimo la necesidad de energía en invierno y protegemos del calor y de la humedad en invierno.
- Ausencia de puentes térmicos: Un diseño pensado y bien aplicado que garantice la continuidad del aislamiento en todos los puntos de la envolvente del edificio. Evitando así los puentes térmicos o puntos débiles por donde se pudiera fugar la energía. Además, también es fundamental tener en cuenta aquellos puntos en los que se rompe la superficie aislante, por ejemplo, por un clavo de mala calidad o el marco de una ventana de aluminio. La mala calidad de los herrajes o ventanas favorecen los puentes térmicos y por consiguiente el escape de calor en un edificio o casa.
- Hermeticidad: Es fundamental que la envolvente térmica esté limitada y controlada. Los ensayos de climatización se realizan para garantizar que no haya filtraciones de aire no deseadas entre el interior y el exterior. De esta forma se evita la fuga de gran cantidad de energía de la climatización. Además, se eliminan las corrientes interiores de aire y la propagación de ruido en el habitáculo desde el exterior al interior.
- Ventanas de altas prestaciones: Una parte importantísima de la energía que usamos para calentar una vivienda se fuga por las ventanas. Las puertas y ventanas deben ser de altas prestaciones, empleando habitualmente vidrios de triple densidad, con gases bajo-emisivos en sus cámaras, así como marcos y perfiles aislantes. Las casas pasivas estudian al máximo como están orientados los vanos de la casa.
