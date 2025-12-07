Adiós a las casas de siempre: el truco de una arquitecta para tener la casa a 20º sin poner la calefacción

Hay un truco de una arquitecta para tener la casa a 20º sin poner la calefacción que puede hacernos despedir realmente de las casas de siempre. Necesitamos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden llegar ante un elemento que puede convertirse en una dura realidad. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

El gasto energético de las casas es algo que puede acabar siendo lo que nos dará más de un giro destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar generando más de una sorpresa a la hora de construir este tipo de elemento que será lo que realmente nos dará más de un cambio que puede acabar generando más de un ahorro. Con mucho menos de lo que tendríamos por delante, es importante conocer las alternativas a las casas convencionales y lo que podemos conseguir con la ayuda de un giro radical que acabará siendo de forma ejemplar.

Las casas de siempre se despiden por completo

Tal y como se ha construido hasta ahora puede cambiar por momentos, volvemos al pasado y lo hacemos en busca de una eficiencia energética que puede ser posible con los costes actuales. Las casas de antaño de paredes de piedra y unas buenas ventanas, en aquellos tiempos, de madera, quizás son más eficientes que las de ahora.

Los materiales han perdido esa capacidad de mantener la temperatura constante en el interior de unas viviendas en las que todo puede acabar siendo posible. Pequeños detalles que acabarán siendo los que nos marcarán muy de cerca con ciertas novedades que acabarán siendo esenciales.

La arquitectura eficiente es lo que acabará haciéndonos pensar en este tipo de elementos que pueden llegar de forma constante. Un cambio de tendencia que puede ser la que nos hará pensar en una eficiencia importante que puede acabar siendo clave.

Será el momento de pensar en una forma de construir y de reformar las casas que pueden acabar generando lo que necesitamos en estos días en los que cada elemento acabará contado con algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos.

Este es el truco de una arquitecta para tener la casa en 20º

La casa en 20º puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede acabar siendo esencial. Un cambio que puede ser el que nos marcará en estos días, una novedad que puede acabar siendo esencial en estos momentos.

Tal y como nos explican los expertos de Nedgia: «Las Passive Houses son viviendas que, desde su concepción arquitectónica, consideran cuidadosamente factores como la orientación y localización, el diseño de los espacios, la circulación del aire, la superficie acristalada y la utilización de materiales de alta calidad. Todo ello con el objetivo de garantizar un adecuado aislamiento y, de esta forma, conseguir importantes ahorros energéticos. La Passivhaus Institut es la institución alemana que ha sentado el estándar de construcción que hoy conocemos como certificación Passivhaus y que se ha extendido por todo el mundo. Berthold Kaufmann, científico senior de dicha Institución afirma: “La idea es que el ahorro de energía no debe ser solo cosa del usuario, sino que es algo técnico que puede y debe resolverse con los componentes de la arquitectura y a través de conocimiento técnico”. Reducir el consumo de energía no debe depender únicamente de que nos abriguemos más en invierno, bajemos el termostato o pasemos calor en verano: la arquitectura puede y debe ayudar. Siguiendo los principios básicos del estándar Passivhaus, como el estudio de la orientación solar y las condiciones climáticas del entorno y con un buen aislamiento térmico conseguiremos reducir la huella de CO2 de la edificación al mínimo».

Las características de estas casas son uno de los elementos que hacen que sean especialmente eficientes, siguiendo con los mismos expertos: