El Defensor del Pueblo advierte al IB-Salut de que decide bajas e incapacidades con una norma obsoleta de 1974

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido por escrito al Servicio de Salud, IB-Salut, para advertirle que sus criterios para la concesión de bajas laborales e incapacidades laborales o permanentes en Baleares están obsoletos ya que están basados en una Ley de 1974, y que las actualizaciones que ha sufrido están siendo ignoradas por Inspección Sanitaria en las islas.

OKBALEARES ha tenido acceso a la carta remitida por el Defensor del Pueblo al Servicio de Salud IB-Salut a raíz de una queja planteada ante aquella institución por un trabajador de laboratorio del Hospital de Can Misses al entender que se vulneran sus derechos. Se le niega una baja laboral por un esguince que padece desde hace seis meses cuando su realidad laboral es que ha sido trasladado del Hospital Universitario de Son Espases a Ibiza, un viaje interislas que debe hacer sí o sí dos veces a la semana.

Domingo Carlos Ruiz de Sosa es mallorquín, empleado de laboratorio, sufrió un accidente que le provocó este esguince -diagnosticado varias veces por especialistas sanitarios públicos- fue obligado a ocupar su plaza en Can Misses tras varios años en comisión de servicio en Son Espases, sufre un 38% de discapacidad y ha sufrido ya dos episodios autolíticos en poco tiempo.

El afectado tiene la baja bloqueada en el sistema y se ve obligado, con todos los condicionantes enumerados, a cumplir su jornada de trabajo con los necesarios desplazamientos de Mallorca a Ibiza.

Con toda esta situación, el trabajador del IB-Salut se ha dirigido al Defensor del Pueblo y le ha adjuntado toda la documentación que acredita su caso.

El Defensor del Pueblo ha detectado más casos como el de Domingo en Baleares. Los ha estudiado junto a la documentación y ha escrito una carta al IB-Salut que concluye: «Se ha procedido a formular ante la Consejería de Salud del Govern de les Illes Balears la siguiente Recomendación: «Que se elabore una norma reguladora del procedimiento seguido por la inspección médica del Servicio de Salud de les Illes Balears en su función de control de la incapacidad temporal, que se ha regido por la Orden de 21 de marzo de

1974, adaptada a la vigente legislación en materia de Seguridad Social y con la incorporación de las debidas garantías para los ciudadanos».

Domingo Ruiz, en declaraciones a OKBALEARES, califica de «calvario» la situación que está viviendo desde que en julio de este año (noticia que publicó en exclusiva OKBALEARES) consiguió una sentencia condenatoria contra el IB-Salut por discriminación.