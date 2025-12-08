Confirmado por el BOE: todos los bancos de Andalucía cierran hoy y éste es el motivo

Los bancos de Andalucía van a estar cerrados este lunes 8 de diciembre, una fecha que figura como festivo nacional en el calendario laboral publicado en el BOE. De este modo, el cierre no se debe a ningún cambio de última hora ni a incidencias internas de las entidades: es, sencillamente, el festivo de la Inmaculada Concepción, que todos los años se mantiene como día no laborable en toda España. Al caer este año en lunes, y siendo como siempre, parte del puente de la Constitución, la actividad presencial queda suspendida en todas las sucursales de la comunidad.

Pero el cierre afecta sólo a la atención en ventanilla. Las operaciones habituales que dependen de canales digitales siguen activas sin cambios, pero cualquier trámite que exija acudir físicamente a la oficina deberá posponerse hasta mañana. La banca funciona así siempre que hay festivo nacional entre semana, por lo que las entidades ya tenían planificada esta parada dentro de su calendario interno. El 8 de diciembre, al integrarse en uno de los puentes más largos del año, genera cada vez más esa sensación de que todo está abierto, sobre todo en zonas comerciales y turísticas. Andalucía vive estos días con calles llenas, comerciantes trabajando y ciudades prácticamente a pleno rendimiento. Y ahí es donde surge la confusión: mientras comercios y hostelería funcionan según los horarios que marque cada municipio, los bancos se ajustan de forma estricta al calendario oficial, lo que explica que hoy todas las oficinas permanezcan cerradas.

La clave del cierre está en la festividad de la Inmaculada Concepción, una celebración religiosa que lleva siglos presente en España y que fue declarada dogma en 1854. Es una fecha profundamente arraigada, especialmente en Andalucía, donde muchas ciudades mantienen tradiciones vinculadas a esta jornada.

En Sevilla, por ejemplo, la Inmaculada es patrona de instituciones como el Colegio de Abogados y cada año se organizan actos en su honor. En Granada, Córdoba o Jaén, las parroquias celebran misas solemnes y en muchos municipios la fecha coincide con la inauguración de los belenes municipales, encendidos de luces y actividades que marcan el inicio formal de la Navidad. Aunque su origen es estrictamente religioso, la festividad se ha integrado en la vida cotidiana hasta convertirse en uno de los festivos más reconocibles del calendario español.

Su condición de festivo nacional no sustituible es lo que determina el cierre de bancos. Esto significa que ninguna comunidad autónoma puede moverlo a otra fecha ni intercambiarlo por otra festividad. Y ese carácter estatal es lo que afecta a todos los servicios con actividad presencial, incluida la banca.

Cómo afecta a los usuarios y qué se puede hacer hoy

El cierre de oficinas implica que hoy no se pueden realizar gestiones que requieran presencia física: firma de documentos, trámites de hipotecas, actualizaciones de datos o consultas complejas. Para todo eso habrá que esperar al martes, cuando las sucursales vuelvan a abrir.

Lo que sí continúa operativo es prácticamente todo lo relacionado con la banca digital, que en los últimos años se ha convertido en la vía habitual para la mayoría de usuarios:

Transferencias (incluidas las inmediatas).

Bizum para pagos rápidos.

Consultas de saldo y movimientos.

Pagos con tarjeta y domiciliaciones.

Cajeros automáticos, disponibles para retiradas de efectivo e ingresos en máquinas habilitadas.

Las apps móviles de los bancos funcionan con normalidad y, en general, la operativa digital no se ve afectada por los festivos. Sí puede ocurrir que algunas transferencias ordinarias tarden un día más en reflejarse, algo habitual cuando hay festivos consecutivos, pero la mayoría de operaciones se procesan sin problemas.

En cuanto a la atención telefónica, casi todas las entidades mantienen un servicio básico, aunque la resolución de incidencias suele quedar pendiente para el día siguiente.

Un festivo oficial marcado desde principios de año

El calendario laboral de 2025, publicado en el BOE, incluye doce festivos nacionales, entre ellos el 8 de diciembre. La Inmaculada es uno de los llamados festivos no sustituibles, por lo que todas las comunidades autónomas deben respetarlo. A partir de esa publicación, los bancos programan sus horarios anuales, días de cierre y sistemas de soporte, de modo que lo ocurrido hoy es simplemente la aplicación de ese calendario.

La particularidad de este año es que la fecha cae justo en lunes, lo que encaja en uno de los puentes más largos y con más desplazamientos del calendario. De ahí que muchos ciudadanos, al ver tanta actividad en la calle, piensen que los bancos podrían estar abiertos, cuando lo cierto es que su operativa no depende del ritmo comercial, sino del calendario oficial.

Mañana, vuelta a la normalidad

El martes 9 de diciembre las sucursales bancarias volverán a abrir en su horario habitual. Los clientes podrán recuperar cualquier trámite pendiente y las operaciones digitales quedarán sincronizadas siguiendo los tiempos internos de cada entidad.