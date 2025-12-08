El último desaguisado de los gafados locales musicales de Palma: el Ayuntamiento finiquita al concesionario

El último desaguisado de los gafados, clausurados e inacabados locales musicales municipales de ensayo del barrio de Son Forteza de Palma: el Ayuntamiento ha finiquitado al concesionario con 8.000 euros y ha resuelto el contrato para su gestión.

Un equipamiento municipal que tendría que haberse inaugurado hace cinco años, cuyas obras aún no han concluido, y que nadie sabe a fecha de hoy qué será de ellos, ni cuándo se inaugurará porque han quedado en la estacada.

Lo único cierto es que unos locales que tendrían que haberse construido y habilitados en apenas seis meses, cinco años después, siguen cerrados a cal y canto, y sin finalizar.

El último follón en el que se han visto envuelto estos locales municipales abandonados a su suerte y donde las malas hierbas inundan el solar en el que se ubican frente a las vías del tren, es que el Ayuntamiento ha finiquitado al concesionario al que había adjudicado su gestión ante la imposibilidad de ponerlo en marcha.

Las obras que se encuentran actualmente en un avanzado estado de ejecución no han finalizado por motivos imputables a la constructora Washington International que, como reconoce el propio Consistorio, unas veces alegó la falta de suministros por el encarecimiento de materiales, otras, retrasos por la pandemia de la Covid, y en otras ocasiones, por razones imputables a la propia empresa.

Por ello se produjeron desde la adjudicación de la obra reiterados retrasos y prórrogas que hicieron posponer año a año la apertura del equipamiento.

El último desaguisado sucedió cuando la empresa, por fin, confirmó que lo tenía todo listo para poder finalizar la obra en torno a abril de 2024.

Este nuevo escenario hacía viable que el Ayuntamiento formalizara la adjudicación del servicio para la gestión de las futuras salas de ensayo para que así el concesionario en el primer trimestre de ese año impulsara el programa de actividades, atención al público, difusión del espacio y otras tareas de gestión propias del recinto.

Por ello en otoño de 2023 fue adjudicada por dos años la gestión de estos locales musicales por 180.000 euros a Es Gremi. Pero pronto las cosas se torcieron.

Es Gremi empezó a desarrollar el proyecto de gestión del contrato de servicios para llevar a cabo la gestión de estas instalaciones municipales ubicadas en el calle Zuloaga, con el objetivo de atender todo lo necesario para su apertura en el citado mes de abril de 2024. Pero hete aquí que la obra no se entregó finalizada.

Ante la nueva paralización por parte de la empresa adjudicataria, no se pudo llevar a cabo la inauguración del equipamiento, y Es Gremi ante este panorama manifestó la imposibilidad de cumplir y llevar a cabo las obligaciones del contrato de gestión adjudicado.

Aunque desde abril de 2024 el Ayuntamiento ha mantenido contactos y reuniones con las dos empresas para desbloquear la situación, después de diferentes encuentros sin avances, los órganos directivos del Área de Cultura decidieron que hasta aquí hemos llegado y resolvieron el contrato con la empresa constructora, dado que ésta no respondía a los requerimientos para su finalización.

La resolución de este contrato y la no reanudación de las obras sitúan ahora mismo el inicio de la gestión de equipamiento en una «situación de total incertidumbre», como reconoce el propio gobierno municipal.

Ante este confuso panorama, y por razones de interés público, el Ayuntamiento ha considerado que lo más adecuado era resolver también el contrato para la gestión de las salas, y licitarlo nuevamente cuando toque, con nuevos plazos y condiciones reales sujetas a la finalización de las obras.

En este caso haciendo constar que, en ningún momento, ha habido incumplimiento por parte de Es Gremi dado que «la causa del desistimiento por parte del Ayuntamiento de Palma es únicamente imputable al retraso de la finalización de la obra de este equipamiento». Y mientras se pone en marcha de nuevo la maquinaria ,ahí siguen cerrados a cal y canto las salas de ensayo municipales de Son Forteza, pendientes de que algún día suene la flauta y se inauguren.