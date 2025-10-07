La madre de Mario Biondo se pronuncia sobre la muerte de su hijo: «El asesino es de su entorno»

Vuelve a abrirse el caso de Mario Biondo, doce años después. El difunto marido de Raquel Sánchez Silva perdió la vida el 30 de mayo de 2013 y lo hizo en unas condiciones muy sospechosas. Una situación que ha mantenido en vilo a la familia del empresario durante años. Pero, tras una profunda investigación donde han habido dos exhumaciones y tres autopsias, el caso quedó cerrado como muerte voluntaria. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la justicia española ha vuelto a sacar a la luz el caso y ha indicado que el cámara de televisión pudo haber sido asesinado. Una afirmación que coincide con la dada por los familiares del fallecido, pues siempre pusieron en duda que el italiano se hubiese suicidado.

El informe del caso de Mario Biondo manifiesta que el italiano se ahorcó para quitarse la vida y lo hizo tras una noche de excesos. Pues, según la versión dada desde entonces, el cámara abandonó el domicilio familiar para acudir a un club de alterne, donde mantuvo encuentros sexuales y consumió sustancias tóxicas para la salud. Asimismo, se ha señalado que, supuestamente, el italiano navegó por diversas páginas de contenido pornográfico antes de morir. Su cadáver fue encontrado entre restos de semen. Un relato de los hechos que no coincide con el presentado en el informe pericial de Emme Team.

En Palermo no se ha podido confirmar esta versión del caso, pero se indica que se consultaron diferentes red wifi de la vivienda y se hizo desde diversos dispositivos. Este detalle indica que estas conexiones a Internet, según ha podido saber el medio 20minutos, pueden incriminar a personas del círculo íntimo del fallecido. Por lo tanto, los familiares del italiano siempre habrían estado en lo correcto.

Y es que, para acceder a la red wifi de la vivienda, era necesario tener la contraseña privada. Por lo tanto, las personas que accedieron a ello eran cercanas al marido de la presentadora televisiva. «El asesino de mi hijo es de su entorno y estoy segura de que pronto, muy pronto, podremos dar su identidad», ha asegurado Santina, madre de Mario Biondo, en sus declaraciones para el medio de comunicación anteriormente citado.

El caso de la muerte de Biondo ha vuelto a acaparar las portadas de los medios de comunicación a nivel internacional. Pero, de momento, Raquel Sánchez Silva no se ha pronunciado y está guardando absoluto silencio. Según citan, el entorno cercano de la comunicadora pide prudencia y siguen defendiendo el hecho de que el italiano se quitó la vida por cuenta propia. Una decisión en la que ella no tuvo nada que ver.