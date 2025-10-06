El 30 de mayo de 2013 se dio a conocer la noticia de la trágica muerte de Mario Biondo, el cámara de televisión que, por aquel entonces, estaba casado con la presentadora Raquel Sánchez Silva. Fue un durísimo golpe para la extremeña pero, sobre todo, para los familiares del italiano. Al fin y al cabo, desde ese momento, esta muerte ha estado repleta de misterio y numerosas incógnitas que, para muchos, siguen sin resolverse. Todo comenzó cuando el cuerpo sin vida del italiano apareció colgado en el salón de su casa, situada en el centro de Madrid. Desde ese preciso instante, este suceso pasó ser un caso verdaderamente sorprendente, sobre todo por las reticencias entre la viuda y la familia del fallecido. Es más, el círculo más cercano de Biondo está convencido de que no se trata de un suicidio, como se consideró en el atestado policial, sino de un asesinato.

Como no podía ser de otra manera, una de las plataformas de streaming más reconocidas en todo el mundo, como es Netflix, quiso hacerse eco de esta historia. De esta forma, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte, quisieron preparar una serie documental titulada Las últimas horas de Mario Biondo. Tal era la expectación que se convirtió, indudablemente, en uno de los estrenos más exitosos de 2023. Cabe destacar que, en este proyecto, quiso participar la familia de Mario Biondo, pero la presentadora de Maestros de la costura se negó en rotundo a hacerlo. Eso sí, aparecen imágenes de archivo en la que los recién casados aparecen juntos. Es más, también cómo Raquel Sánchez Silva continuó con su agenda laboral al poco tiempo de suceder los hechos, algo por lo que, en aquel momento, fue duramente criticada. Pero no solamente por eso, sino también por el llamado «pésame patrocinado» que tanto dio de qué hablar.

Todo sucedió durante su primera conexión en directo tras la muerte de Mario Biondo, que tuvo lugar en El programa de Ana Rosa. Fue entonces cuando la presentadora extremeña agradeció a todos aquellos que le habían hecho llegar mensajes de apoyo y de ánimo tras lo ocurrido, haciendo hincapié que pudo leerlos a través de su Sony Xperia Z.

En esta serie documental, se hace un repaso a la reacción que tuvo la familia de Mario Biondo, así como la gran cantidad de mensajes que se publicaron en redes sociales en las que condenaron a Raquel Sánchez Silva por este gesto. Pero no todo queda ahí, puesto que en Las últimas horas de Mario Biondo se lleva a cabo la reconstrucción de los hechos, a través de fotografías, vídeos y material de investigación que tiene estrecha vinculación con el caso.

Es más, también cuentan con el testimonio de juristas, periodistas españoles e italianos, psiquiatras forenses y hasta criminólogos que tratan de arrojar luz sobre lo sucedido con el cámara y el largo y tedioso proceso judicial que se desarrolló con posterioridad. Debemos recordar que este caso se cerró el 11 de septiembre de 2013, tras considerarse que el italiano se quitó la vida.

A pesar de todo, el 11 de diciembre de ese mismo año, los padres del fallecido consiguieron reabrir el caso en Italia. Por aquel entonces, un juez autorizó que se llevase a cabo una segunda autopsia, no siendo la última, puesto que hubo hasta una tercera. En las últimas horas de Mario Biondo, serie documental de Netflix, también se ha querido ir más allá a la hora de hablar de las teorías que existían sobre su mujer.

Estamos hablando desde un juego erótico hasta un posible problema con las drogas, entre otras cuestiones. Por si fuera poco, entre los muchos testimonios que encontramos en este proyecto, destaca el del investigador Óscar Tarruella: «Tengo claro que fue asesinado por unos indicios que su cuerpo expresa». Además, Pero no todo queda ahí, puesto que ex representante de Raquel Sánchez Silva quiso pronunciarse sobre el interrogatorio del fiscal italiano a la extremeña, calificándolo de «salvaje, brutal y un acoso absoluto». No te pierdas Las últimas horas de Mario Biondo en Netflix.