Cómo ver el sorteo de Lotería de Navidad 2025, en directo, gratis y online en Cataluña: programación de TV3

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 se celebra por fin hoy lunes 22 de diciembre. Queda muy poco, ya que a partir de las 09.00 horas y desde el Teatro Real de Madrid podremos ver de nuevo a los niños de San Ildefonso cantando los números. Es una cita que cada año sigue muchísima gente, también en Cataluña, donde la mañana suele arrancar con la televisión puesta para ver si cae algún premio cerca. Conviene entonces, saber bien cómo seguir la emisión porque la programación de TV3 cambia durante la semana de Navidad y no ofrece el sorteo completo, algo que puede despistar a más de uno.

El sorteo se alarga durante toda la mañana y concentra la atención de los informativos desde primera hora. Sin embargo, no todas las cadenas autonómicas emiten la ceremonia íntegra. En el caso de Cataluña, TV3 modifica su parrilla habitual y prescinde de varios programas que suelen ocupar la franja matinal el resto del año. Esto afecta a la manera en que los espectadores pueden seguir la extracción de los premios en directo. Pero eso no quiere decir que no se vaya a saber nada del Sorteo. La programación informativa será la protagonista de la cadena pública catalana, por lo que es de esperar que ofrezcan la última hora del sorteo.

Cómo ver el sorteo de Lotería de Navidad 2025 en Cataluña

Según la parrilla prevista, TV3 no mantiene este lunes sus magazines matinales Matins y Tot es mou. La cadena opta por una estructura basada en boletines informativos y espacios de actualidad bajo la marca Notícies 3CatInfo, que se emiten de forma continuada durante la mañana hasta las 13:00 horas.

Durante estas horas, TV3 ofrecerá información puntual sobre el sorteo, especialmente cuando aparezcan los grandes premios o si alguno cae en Cataluña. Sin embargo, la cadena no retransmite el sorteo de manera íntegra, ni dispone de un programa especial dedicado exclusivamente a la Lotería de Navidad.

Es decir, la cobertura de TV3 será informativa, no en directo desde el inicio del sorteo. Los espectadores que quieran seguir el desarrollo completo deberán recurrir a otros canales o plataformas, ya que la televisión autonómica prioriza la programación general de actualidad en esta jornada.

Dónde ver el sorteo completo desde Cataluña

Quien quiera seguir el sorteo de principio a fin suele recurrir a La 1 de RTVE, que es la que emite la ceremonia completa. Es la señal más estable y la que ofrece todo lo que ocurre en el Teatro Real desde primera hora, con los comentarios habituales y las entradas en directo cuando van saliendo los premios. La cobertura arranca justo antes de las nueve y continúa durante toda la mañana.

Para quienes prefieran verlo online, RTVE Play es la alternativa más sencilla. La plataforma emite la misma señal en directo y puede verse desde cualquier dispositivo, sin registro y sin coste. Muchos espectadores en Cataluña optan por esta opción cuando no están en casa o necesitan seguir el sorteo desde el trabajo.

También está disponible la web de Loterías y Apuestas del Estado, que cada año activa un reproductor con la señal en directo. Además de la emisión, la página va actualizando los premios a medida que avanza la mañana, algo útil para comprobar números sin esperar al final del sorteo. Y como no, desde OKdiario, también ofreceremos el sorteo en directo.

Seguimiento a través de TV3 y 3CatInfo

Aunque TV3 no emite el sorteo de forma completa, su servicio informativo sí lo incorpora a la actualidad del día. Los boletines de Notícies 3CatInfo suelen ofrecer datos sobre los premios principales, localizaciones donde ha caído el Gordo y reacciones de administraciones y compradores. Si algún premio importante recae en Cataluña, la cadena suele incluir conexiones, declaraciones y ampliaciones en sus informativos.

Este seguimiento es habitual cada año y está orientado a ofrecer la información esencial sin realizar una retransmisión continua del sorteo. Para muchos espectadores, este formato es suficiente, especialmente si solo buscan conocer los resultados más destacados sin seguir la extracción completa de las bolas.

Un día de seguimiento continuo también en Cataluña

En definitiva, hoy lunes 22 de diciembre será el día del arranque mediático de la Navidad en todo el país. En Cataluña, el seguimiento del sorteo de la Lotería de Navidad es amplio y afecta a la programación informativa durante toda la mañana. Aunque TV3 no emita el sorteo íntegro, sí mantiene una cobertura constante en sus boletines, y los espectadores cuentan con varias alternativas gratuitas para ver la retransmisión completa a través de RTVE o plataformas digitales. También la radio en RNE o en las emisoras de toda Cataluña.

Con esta estructura combinada de informativos autonómicos y emisión completa disponible en medios estatales, los usuarios en Cataluña pueden elegir cómo seguir el sorteo: con un seguimiento íntegro desde el inicio o mediante las actualizaciones informativas ofrecidas por la televisión pública catalana.