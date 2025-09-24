Cómo lavar el edredón en casa sin romper la lavadora: el truco sencillo que casi nadie conoce

Lavar el edredón en casa puede parecer una misión imposible, pero existe un truco sencillo que casi nadie conoce y que puede facilitarte mucho esta tarea. Gracias a él, podrás mantener tu edredón limpio sin riesgo de estropear la lavadora ni necesidad de llevarlo a la tintorería.

Con la llegada del buen tiempo y el cambio de estación, es el momento ideal para guardar el edredón hasta el próximo invierno. Pero antes de hacerlo, es fundamental asegurarse de que esté perfectamente limpio. Este proceso, que a veces se convierte en un verdadero reto, puede resolverse de forma más fácil de lo que imaginas si aplicas el método adecuado.

El edredón es uno de los elementos más importantes del hogar durante los meses fríos, y darle un buen mantenimiento garantiza su durabilidad y frescura. No necesitas grandes recursos ni servicios profesionales para conseguirlo: con unos sencillos pasos, podrás lavarlo en casa sin complicaciones.

Solo necesitas seguir algunas recomendaciones clave para evitar sobrecargar la lavadora y asegurarte de que el lavado sea eficaz. Apostar por una limpieza doméstica bien hecha no solo es más económica, sino también más práctica. En estos tiempos, confiar en soluciones caseras es una forma inteligente de cuidar lo que tenemos sin renunciar a los buenos resultados.

El truco sencillo que casi nadie conoce

Así es como puedes lavar tu edredón en casa

Un edredón bien limpio en casa es algo que debes empezar a poner en práctica con algunos trucos que pueden cambiar la forma de lavar algo tan básico como tu edredón. Toma nota de la forma en la que conseguir lo que quizás hasta ahora te parezca imposible, lavar correctamente tu edredón en casa.

Lacasadelelectrodoméstico nos da algunos consejos sobre la forma en la que podremos limpiar este tipo de tejido de primera necesidad. En este blog nos explican que: «Dependiendo del material de tu edredón, deberás escoger un programa de una temperatura u otra. Por ejemplo, para los tejidos sintéticos se recomienda agua fría o tibia. Mientras que a aquellos hechos de algodón les viene mejor un ciclo a 60ºC».

Para lavar un edredón con plumas, debes proceder de la siguiente manera:

Mételo en la lavadora. Añade unas cuantas pelotas de tenis dentro de unos calcetines (así las plumas se distribuirán de manera homogénea). Pon un ciclo de lavado y detergente para vestimentas delicadas, con agua fría y sin suavizantes. Sécalo horizontalmente.

UN TRUCO: cuando se esté secando, ve dale la vuelta de vez en cuando para que las plumas se distribuyan por todos lados.

En caso de ser un edredón de fibras sintéticas debes tener en cuenta lo que te dicen estos mismos expertos:

Mete el edredón en el electrodoméstico. Vierte detergente para ropa delicada, como en el caso anterior. ¡Y nada de suavizantes! Escoge un ciclo de lavado corto, a 60ºC y de bajas revoluciones (así el relleno no se apelmazará). Sacude el nórdico bien antes de secarlo (para que el relleno se distribuya uniformemente por dentro). Es recomendable que lo hagas al aire libre y cuanto antes.

Para que tu lavadora haga bien tu trabajo y nos consiga un edredón perfectamente limpio, no lo dudes, toma nota de lo que debes hacer: